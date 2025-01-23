Marmara Denizi'nin korkulu rüyası geri döndü: Temizleme gemisi çalışmaya başladı

Marmara Denizi'nin korkulu rüyası olan müsilaj geçtiğimiz haftalardan itibaren yeniden ortaya çıktı. Marmara'da ağ atan balıkçılar, balık yerine müsilaj çekti. Mudanya ve Gemlik Körfezi'nde meydana gelen müsilaj sorunu için BURULAŞ-1 Deniz Yüzey Temizleme Gemisi ile çalışmalara başlandığı duyuruldu.

Marmara Denizi'nin korkulu rüyası geri döndü: Temizleme gemisi çalışmaya başladı - 1

Marmara, müsilaj tehdidiyle mücadele etmeye devam ediyor.

Çevre kirliliği sonucu ortaya çıktığı tespit edilen müsilaj, Marmara Denizi'nde yeniden görülmeye başlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara Denizi'nin korkulu rüyası geri döndü: Temizleme gemisi çalışmaya başladı - 2

Marmaraereğlisi'nde denize açılan balıkçılar radarda tespit ettikleri balıkları avlamak için suya ağ attı. Denizden toplanan ağlarda balık yerine müsilaj çıktı. 

Marmara Denizi'nin korkulu rüyası geri döndü: Temizleme gemisi çalışmaya başladı - 3

"BALIKÇILARIMIZI ZOR GÜNLER BEKLİYOR" 

İstanbul Çevre Konseyi Başkanı Zafer Murat Çetintaş, "Ekmeğini denizde arayan tüm Marmara kıyılarında da bulunan balıkçılarımızı zor günler bekliyor. Marmara kıyılarında milyonlarca insanın atıkları biyolojik arıtma yapılmadan denizin derinliklerine bırakılıyor." dedi.

Marmara Denizi'nin korkulu rüyası geri döndü: Temizleme gemisi çalışmaya başladı - 4

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği'nin (BURULAŞ), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Marmara Denizimizi temiz ve yaşanabilir tutmak için çalışıyoruz. Mudanya ve Gemlik Körfezi'nde meydana gelen müsilaj sorununa karşı harekete geçtik. BURULAŞ-1 Deniz Yüzey Temizleme Gemimiz ile temizlik çalışmalarımıza başladık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, doğamıza sahip çıkmak ve denizlerimizi korumak için var gücümüzle çalışıyoruz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Marmara Denizi'nin korkulu rüyası geri döndü: Temizleme gemisi çalışmaya başladı - 5

MÜSİLAJ ŞİMDİLİK SUYUN ALTINDA

Balıkesir'in Erdek Körfezi'nde dalış yapıp, incelemelerde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın suların ısınmasıyla birlikte ilkbahardan itibaren yüzeye çıkma ihtimali bulunduğunu belirtti.

Sarı; deniz dibine çökmeye başlayan müsilajın, birçok canlı türünü tehdit ettiği gibi balıkçıların attıkları ağı çekemez hale gelmesine neden olmaya başladığını da belirterek denizlerdeki kirlilik oranına gönderme yaptı. 

Marmara Denizi'nin korkulu rüyası geri döndü: Temizleme gemisi çalışmaya başladı - 6

MÜSİLAJ NEDEN OLUYOR?

Müsilaj oluşumunun nedenleri hakkında bilgi veren Sarı, şöyle konuştu:

"23 Ekim 2024 tarihinde Erdek Körfezi’nde yeniden ortaya çıkan müsilaj, 6 Kasım’da Marmara Adaları çevresi ile Tekirdağ kıyılarına, 13 Kasım’da İstanbul Prens Adaları’na, 5 Aralık’ta ise İzmit Körfezi’ne ulaşarak yaklaşık 7 hafta içinde bütün Marmara Denizi’ne yayıldı. Hatta 19 Aralık’ta Çanakkale Boğazı çıkışında Kumkale açıklarında, yani Kuzey Ege kıyılarında yoğun müsilaj görüntülendi. Yer yer yüzeye çıksa da mevcut şartlarda 3-25 metre derinliklerde örümcek ağı gibi denizi saran müsilajın suların ısınmasıyla birlikte ilkbahardan itibaren yüzeye çıkma ihtimali oldukça yüksek."

Marmara Denizi'nin korkulu rüyası geri döndü: Temizleme gemisi çalışmaya başladı - 7
Marmara Denizi'nin korkulu rüyası geri döndü: Temizleme gemisi çalışmaya başladı - 8
Marmara Denizi'nin korkulu rüyası geri döndü: Temizleme gemisi çalışmaya başladı - 9
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