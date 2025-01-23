Marmara Denizi'nin korkulu rüyası geri döndü: Temizleme gemisi çalışmaya başladı
Marmara Denizi'nin korkulu rüyası olan müsilaj geçtiğimiz haftalardan itibaren yeniden ortaya çıktı. Marmara'da ağ atan balıkçılar, balık yerine müsilaj çekti. Mudanya ve Gemlik Körfezi'nde meydana gelen müsilaj sorunu için BURULAŞ-1 Deniz Yüzey Temizleme Gemisi ile çalışmalara başlandığı duyuruldu.
Marmara, müsilaj tehdidiyle mücadele etmeye devam ediyor.
Çevre kirliliği sonucu ortaya çıktığı tespit edilen müsilaj, Marmara Denizi'nde yeniden görülmeye başlandı.