Marmara Depremi'nde Gölcük'te oluşan "batık şehir" görüntülendi

"EVET HÜZÜNLÜ AMA..."

"Aradan yıllar geçtikçe yaşayanlar deprem gerçeğini unuttular. Depremi gerçek yüzünü görebileceğimiz, gerçek bir deprem müzesi Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda su altında tüm çıplaklığıyla duruyor. Biz de bunları ayrıntılı bir şekilde görüntüledik. Herkesin ders alabileceği, unuttuğumuz deprem gerçeğini hatırlayacağı gerçek görüntülerle dolu. Doğanın gücü, aşağıda olduğu gibi duruyor. Dev çınar ağaçları kökünden sökülmüş, yan yana olan evler birbirinden 500 metre uzakta. Avcılar kulübü, vapur iskelesi, tüm bloklar büyük bir güçle bulundukları yerden çok uzağa sürüklenmiş. İnsanlara ait eşyalar... Evet hüzünlü ama unuttuğumuz deprem gerçeğini bize hatırlatan görüntüleri aşağıda görüyoruz."