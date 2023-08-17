Marmara Depremi’nin 24’üncü yıl dönümü | Kandilli: “Türkiye’nin herhangi bir yerinde 7’lik deprem yaşayabiliriz”
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 1999 Gölcük Depremi’nin 24’üncü yıldönümü nedeniyle basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, “Kimi bölgelerde 2 bin, 2 bin 500 yıl bekleyen enerji biriktiren faylar var. Dolayısıyla Türkiye'nin herhangi bir yerinde 7’lik bir deprem yaşama ihtimalimiz var. Yani sismik boşluklar var.” dedi.
17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nin üzerinden 24 yıl geçti.
Depremin yıldönümü nedeniyle Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde bugün basın toplantısı düzenlendi.