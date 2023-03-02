Marmara Gölü kuruyunca göçmen kuşların rotası değişti

Marmara Gölü kurudu göçmen kuşlar rotayı Sülüklü Göle çevirdi.
Endemik bitki örtüsü, kendine has fiziki yapısıyla eşsiz güzellikleri barındıran Spil Dağı Milli Parkı sınırlarından kuş türleriyle ilgili yeni bir çalışma başladı.
Ormanlık alan, orman içi açıklık alan ve sulak alan olmak üzere 3 farklı habitatta arazi çalışmaları yapılırken bölgedeki Sülüklü Göl’ün Marmara Gölü’nün kurumasının ardından göçmen kuşlarına ev sahipliği yapmaya başladığı ve tür sayısının giderek artmasının beklendiği bildirildi.
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Zooloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi olan Biyolog-Ornitolog Mahsun Çağlar, 2020 yılında ilkbahar ve sonbaharda 2 farklı araştırma projesi gerçekleştirdiklerini ifade ederek ilkbaharda 72 tür, sonbaharda ise 75 tür tespit ettiklerini dile getirdi.
Çağlar, "Alandaki ormanlık alan, orman içi açıklık alan ve sulak alan olmak üzere 3 farklı habitatta arazi çalışmaları yaptık. Alandaki değişimleri, kuşlar ve biyoçeşitlilik için olumsuz olan tüm etmen ve faktörleri, aynı zamanda türlerin birey sayılarını ve alandaki zenginliği, çeşitliliği ölçüyoruz." dedi.
2023 yılında da bir yıllık proje planladıklarını da söyleyen Çağlar, "İlk arazi çalışmalarını başlattık. Bu arazi çalışmalarında Doğa Koruma Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü, Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ve Manisa Şube Müdürlüğü ile birlikte işbirliği içindeyiz.” ifadelerini kullandı.
Sülüklü Göl’de gri balıkçıl tespit ettiklerini kaydeden Çağlar, "aptığımız çalışmalar neticesinde Sülüklü Göl’de gri balıkçıl tespit etmiştik. Burada gri balıkçıl olmasının en büyük nedenlerinden biri Gediz Nehrinin buraya kuş uçuşu mesafesiyle çok yakın olması. Aynı zamanda yukarıda yükseklik gradenti dediğimiz bin metrenin üstü ve bin metrenin altında tespit ettiğimiz türler var." diye konuştu.
"Sülüklü Göl bu anlamda iyi bir potansiyel barındırıyor. Bu alan aslında yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde kuş çeşitliliğinin zengin olduğu bir alan. Bu alan aynı zamanda kuş uçuşu mesafesinde çok yakın bir alan." ifadelerini kullanan Çağlar, "Bu alanı kuşlar açısından çok iyi bir ziyaretçi konumunda olacağını düşünüyorum. Sülüklü Göl aynı zamanda Manisa ili içindeki Marmara Gölü ile birlikte doğal birkaç sulak alandan biri. Bu anlamda da çok büyük önem arz etmekte." değerlendirmesinde bulundu.
Gerçekleştirdikleri son proje hakkında da konuşan Çağlar şunları söyledi:
"Son projemizde Spil Dağının tamamında alfa, beta, gama çeşitlilik olmak üzere biyoçeşitlilik bileşenlerini ölçmüş bulunuyoruz. Korunan ve korunmayan alanların biyoçeşitlilik ölçümlerini yapacağız. Aynı şekilde tarım alanlarındaki çeşitliliği de bu anlamda ortaya koymuş olacağız.”