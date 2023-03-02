Marmara Gölü kuruyunca göçmen kuşların rotası değişti

"Sülüklü Göl bu anlamda iyi bir potansiyel barındırıyor. Bu alan aslında yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde kuş çeşitliliğinin zengin olduğu bir alan. Bu alan aynı zamanda kuş uçuşu mesafesinde çok yakın bir alan." ifadelerini kullanan Çağlar, "Bu alanı kuşlar açısından çok iyi bir ziyaretçi konumunda olacağını düşünüyorum. Sülüklü Göl aynı zamanda Manisa ili içindeki Marmara Gölü ile birlikte doğal birkaç sulak alandan biri. Bu anlamda da çok büyük önem arz etmekte." değerlendirmesinde bulundu.