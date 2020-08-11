Marmara Gölü'nde su kalmadı

Manisa'da nesli tükenmekte olan birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Marmara Gölü'de su seviyesi sıfıra yaklaştı. Göldeki en yüksek su seviyesi 50 santimetreye kadar düştü.

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DHA 11.08.2020 - 14:38

Manisa'daki Marmara Gölü kuruma noktasına geldi.

En derin su seviyesinin 50 santimetre olduğu göldeki kayıklar çekildi. Gölden tarımsal sulama da yapılamıyor.

Ege Bölgesi'nin kuş cenneti olarak bilinen 7 mahallenin geçim kaynağı olan göldeki kuraklık, balıkçılığın da durmasına neden oldu.

Salihli ilçesine bağlı Tekelioğlu, Kemerdamları, Yeniköy, Pazarköy, Gölmarmara mahalleleri ile Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler ile Saruhanlı ilçesine bağlı Kılcanlar Mahalleleri'nde geçimini balıkçılıkla sağlayan pek çok aile de zor durumda kaldı.

Tekelioğlu Mahallesi Muhtarı Selim Selvioğlu, bölgedeki kuraklık nedeniyle Marmara Gölü'nde balıkçılığın tamamen durduğunu söyledi. Marmara Gölü'nun kuruma noktasına geldiğine dikkati çeken Selvioğlu, "Uzun yıllar bu denli bir kuraklık yaşanmadı. Yaşanan kuraklık nedeniyle balıkçılarımız avlanmaya çıkamıyor. Normalde bu dönemlerde göl kayıklarla dolu olurdu. Ancak su seviyesinin çok ciddi oranda düşmesinden dolayı kayıklarımız göle açılamıyor. Balıkçılık durmuş durumda. Büyüklerimizden bizlerin sesini duymalarını ve gölü yaşatmalarını istiyoruz" dedi.





Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç da Marmara Gölü'nden hem balıkçılık hem de 3 ilçeye bağlı 40 mahallenin tarımsal sulamada faydalandığını söyledi. Yaşanan kuraklık nedeniyle mahallelerde hem tarımsal sulamada hem de balıkçılık faaliyetlerinde ciddi sıkıntılar yaşandığını kaydeden Yalvaç, "Bölgede ciddi kuraklık söz konusu. Marmara Gölü'nde doluluk yüzde sıfır. Marmara Gölü, gerek bu bölge gerekse Ege Bölgesi için çok değerli. Manyas Kuş Cenneti kadar değerli olan Marmara Gölü, binlerce kuşa ev sahipliği yapıyordu. Şu an gölde ne bir kuş ne de bir canlı var. Hem üreticilerimiz hem de balıkçılık yaparak geçimini sağlayan balıkçılarımız için bu gölün kurumaması gerekiyor" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 'Ulusal Öneme Sahip Sulak Alan' olarak tescillenen Marmara Gölü, başta tepeli pelikan ve karabatak olmak üzere nesli tehlike altında olan kuş türlerinin de bulunduğu 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapıyor.

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