Marmara Gölü'nü kurtaracak proje açıklandı

Bu tür projeler için tarih vermenin doğru olmadığını belirten Çınar, "Böyle büyük projelerde normal şartlarda çok ciddi bir planlama, arkasından proje ve sonrasında inşaat aşamasına geçmemiz gerekirken, gölün önemini bildiğimizden planlamayı çok hızlı tamamlayıp proje süresini mümkün olduğunda kısalttık. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu orta ve uzun vadede Marmara Gölü'nü kurtaracak proje, ajandamızın ilk sırasında. Kısa vadede zaten bol yağış yağması ve kaçak kullanımın yapılmamasını sağlayacağız" diye konuştu.