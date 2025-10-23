Marmara kıskaçta! Son 21 yılın en kötü verisi
Marmara'da eylül ayında yağışlar Trakya ve Çanakkale'nin batısında yüzde 80'den fazla azaldı. Bölgenin son yıllarda yüksek basınç alanı etkisi altında kaldığı belirten uzmanlar, susuzluk tehlikesine dikkat çekiyor.
Kurak geçen yaz aylarının ardından birçok şehirde susuzluk tehlikesi baş gösterdi.
Bursa ve İzmir'de planlı su kesintileri uygulanıyor.
Son olarak Konya'dan da benzer bir haber gelmiş, barajların doluluk oranlarındaki düşüşe dikkat çekilmişti.
Marmara Bölgesi de kurak geçen günlerin ardından benzer bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir.