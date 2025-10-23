Marmara kıskaçta! Son 21 yılın en kötü verisi

BÖLGEDE HAVA NEDEN HEP DAHA ÇOK AÇIK?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'nin güney, batı kısımları ve Marmara’nın da içinde olduğu bölgelerin son yıllarda daha çok yüksek basınç alanı etkisi altında kaldığını söyledi.

Yüksek basınç alanı olduğu zaman daha çok havanın açık olduğunu ve yağış meydana gelmediğini belirten Toros, "Ülkemizde genellikle, Balkanlar'dan veya Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç yağışlı sistemleri yağış getiriyor. Ama maalesef geçtiğimiz yıllarda daha az yağış sistemlerinin geldiğini, daha çok yüksek basınç alanının etkili olduğunu görüyoruz." diye konuştu.