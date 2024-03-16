Marmara korkuyor: Denizin sıcaklığı arttı, görüş mesafesi düştü, yoğun plankton çoğalması mevcut
Marmara Denizi'nde su sıcaklığının uzun yıllar ortalamasına göre 3 derece daha yüksek olduğu açıklandı. Marmara'ya son dalışta, görüş mesafesinin 2 buçuk ila 3 metre civarında olduğu ve yoğun bir plankton çoğalması yaşandığını belirten uzmanlar, "Şu an 11- 12 derece civarında. Olması gereken su sıcaklığı ise 9 ya da en fazla 10 derece olmalıydı. Marmara, diğer denizlerimiz gibi ısınmaya devam ediyor." dedi.
Küresel ısınmanın etkisiyle Marmara Denizi ısınmaya devam ediyor.