Marmara ölüyor: Müsilaj istila etti
Balıkçıların ağlarına yapışan müsilajlar, Marmara Denizi'ni istila etmiş durumda. Deniz altında görüntülenen müsilajlara ilişkin uzmanlar, deniz içerisindeki ekosisteme zarar verildiğini dile getirdi. Balıkçılar ise müsilaj nedeniyle av sezonunu erken kapadı.
Müsilaji, Marmara Denizi'ni sardı.
Tekneleriyle denize açılan balıkçıların ağlarına yapışan müsilaj hem ağlara hem de sudaki ekosisteme zarar veriyor. Denizdeki müsilaj yoğunluğu, Tekirdağ'da görüntülendi.