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Marmara ölüyor: Müsilaj istila etti

Balıkçıların ağlarına yapışan müsilajlar, Marmara Denizi'ni istila etmiş durumda. Deniz altında görüntülenen müsilajlara ilişkin uzmanlar, deniz içerisindeki ekosisteme zarar verildiğini dile getirdi. Balıkçılar ise müsilaj nedeniyle av sezonunu erken kapadı.

Marmara ölüyor: Müsilaj istila etti - 1

Müsilaji, Marmara Denizi'ni sardı.

Tekneleriyle denize açılan balıkçıların ağlarına yapışan müsilaj hem ağlara hem de sudaki ekosisteme zarar veriyor. Denizdeki müsilaj yoğunluğu, Tekirdağ'da görüntülendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara ölüyor: Müsilaj istila etti - 2

Görüntüleri inceleyen Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, müsilajın varlığının son dönemde Tekirdağ kıyılarında arttığını söyledi.

Tecer, "Biliyorsunuz müsilajı oluşturan üç tane temel sebep vardı. Bunlardan bir tanesi, sıcaklık artışı ki son 50 yılda Marmara Denizi 2,5 santigrat derece bir artış yaşamıştı. Bunu daha önce de ifade etmiştik. İkincisi durağanlık, akıntının olmaması. Evet bu aylarda biraz akıntının düşük olduğunu doğal olarak bekleyebiliyoruz ama bu durağanlık da bir müsilaj sebebiydi. Daha da önemlisi kirlilik. Marmara Denizi'ne yapılan deşarjlar müsilaja sebebiyet veren etkenlerin başında geliyordu." diye konuştu.

Marmara ölüyor: Müsilaj istila etti - 3

MARMARA'YA BOŞALTILIYOR

Marmara Denizi'ne, etrafındaki 7 ilden günde toplam 8 milyon ton atık su deşarj edildiğini hatırlatan Prof. Dr. Tecer, "Günde yaklaşık 8 milyon ton atık su bir nebze arıtılmış, birazı ileri arıtmayla arıtılmış sular Marmara Denizi'ne boşaltılıyor." dedi.

Marmara ölüyor: Müsilaj istila etti - 4

"Buradaki azot ve fosfor miktarı bitkisel planktonlar için besin maddesi anlamına geliyor ve bu besin maddeleri ile aşırı beslenen planktonlar stres durumlarında müsilaj dediğimiz salgıyı salgılıyor." diye konuşan Tecer, "Bu da Marmara Denizi için, onun ekolojisi, ekosistemi için ciddi zararlar teşkil ediyor." açıklamasında bulundu.

Marmara ölüyor: Müsilaj istila etti - 5

Marmara Denizi'ne her yıl yapılan atık su deşarjının arttığını söyleyen Tecer, deşarjların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Marmara ölüyor: Müsilaj istila etti - 6

SEZONU KAPADILAR

Çanakkale'deki balıkçılar ise müsilaj yoğunluğunun artığını belirterek av sezonunu erken kapattıklarını dile getirdi.

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