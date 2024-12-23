Marmara ve Akdeniz'de art arda depremler: Prof. Dr. Naci Görür Kumburgaz fayına dikkat çekti!

"KUMBURGAZ FAYINDA DEPREM BEKLİYORUZ"

Marmara Denizi'nde olan 4 büyüklüğünden küçük depremleri değerlendirmeklerini söyleyen Görür, "Son deprem Marmara Ereğlisi açıklarında oldu. Bu yörenin doğusunda Kumburgaz Fayında deprem bekliyoruz. Tekirdağ Fayı kırılmış anca bu yörede depremler daha çok gaz çıkışları nedeniyle çökellerde oluşan deformasyonlar sonucu oluşuyor. Kilitli faylarda bile bu boyutta depremler normal. Fay nihayetinde stes biriktiriyor ve zaman zaman küçük depremler de oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.