Marmara ve Akdeniz'de art arda depremler: Prof. Dr. Naci Görür Kumburgaz fayına dikkat çekti!
Marmara Bölgesi ve Akdeniz'de hafta sonu art arda depremler meydana geldi. Depremleri değerlendiren Jeolog ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Tekirdağ fayında meydana gelen bu boyuttaki depremlerin normal olduğunu belirterek Kumburgaz fayına dikkat çekti. Görür, "Son deprem Marmara Ereğlisi açıklarında oldu. Bu yörenin doğusunda Kumburgaz Fayında deprem bekliyoruz. Tekirdağ Fayı kırılmış anca bu yörede depremler daha çok gaz çıkışları nedeniyle çökellerde oluşan deformasyonlar sonucu oluşuyor. Bu boyutta depremler normal." dedi.
Hafta sonu Akdeniz ve Marmara bölgelerinde art arda depremler meydana geldi.
21 Aralık Cumartesi akşamı saat 20.31'de Avcılar'da 3 büyüklüğünde, 22 Aralık Pazar günü saat 15.08'de ise Marmara Ereğlisi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.