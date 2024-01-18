Marmara ve Ege için fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)
Meteoroloji̇ Genel Müdürlüğü'nün (MGM), 7 günlük tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları hafta sonundan itibaren tüm yurtta 6 ila 10 derece düşecek. MGM tarafından bugün Marmara ve Ege'de 10 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı. İşte İstanbul, Ankara ve diğer iller için beklenen hava durumu...
10 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji̇ Genel Müdürlüğü (MGM), tarafından bugün 10 il için sarı kodlu fırtına uyarısı yapıldı.
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için yapılan uyarıda, muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.