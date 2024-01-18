Marmara ve Ege için fırtına uyarısı (Bugün hava nasıl olacak?)

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu