Marmara ve Ege’de etkili olacak: Kuvvetli lodos ve sağanağa dikkat
Türkiye’nin batısı bugün yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Ege ve Marmara’da lodos kuvvetli esecek. Ege’deki fırtına, sağanak yağışla birlikte gelecek. İzmir ve çevresinde gün boyu sağanak yağış geçişleri etkili olacak. İstanbul’da ise bugün hava açık, sıcaklık 14 derece olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney kesimleri ve Ege Bölgesi ile Eskişehir’in kuzey, Bolu’nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.