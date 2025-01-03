Marmara ve Ege’de etkili olacak: Kuvvetli lodos ve sağanağa dikkat

Türkiye’nin batısı bugün yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Ege ve Marmara’da lodos kuvvetli esecek. Ege’deki fırtına, sağanak yağışla birlikte gelecek. İzmir ve çevresinde gün boyu sağanak yağış geçişleri etkili olacak. İstanbul’da ise bugün hava açık, sıcaklık 14 derece olacak.

Marmara ve Ege’de etkili olacak: Kuvvetli lodos ve sağanağa dikkat - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güney kesimleri ve Ege Bölgesi ile Eskişehir’in kuzey, Bolu’nun batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara ve Ege’de etkili olacak: Kuvvetli lodos ve sağanağa dikkat - 2

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde, buzlanma ve don ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
Marmara ve Ege’de etkili olacak: Kuvvetli lodos ve sağanağa dikkat - 3

LODOS KUVVETLİ ESECEK

Hava sıcaklıklarının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi’nde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Marmara ve Ege’de etkili olacak: Kuvvetli lodos ve sağanağa dikkat - 4

Kuvvetli lodosla birlikte Ege’nin sahil ve iç kesimlerinde gün boyunca sağanak bekleniyor.

Megakent İstanbul’da ise parçalı bulutlu bir hava olacak. İstanbul’da sıcaklık 14 derece olacak.

Bugün başkent Ankara’da da yağış yok ancak hava soğuk. Sıcaklık 8 derece olacak.
Marmara ve Ege’de etkili olacak: Kuvvetli lodos ve sağanağa dikkat - 5

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 7°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Marmara ve Ege’de etkili olacak: Kuvvetli lodos ve sağanağa dikkat - 6

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kıyıları yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

Marmara ve Ege’de etkili olacak: Kuvvetli lodos ve sağanağa dikkat - 7

ÇANKIRI °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu batı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde zamanla çok bulutlu

Marmara ve Ege’de etkili olacak: Kuvvetli lodos ve sağanağa dikkat - 8

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 10°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

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