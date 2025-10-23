Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış: 7 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün Marmara ve Ege'nin kuzey bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 7 il için sarı kod verilirken, sel se baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Yozgat, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak, batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

7 İL İÇİN UYARI

Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ve Tekirdağ için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmsı istendi. 

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Ülke genelinde rüzgar lodos yönünden esiyor. İstanbul ve Bursa'da yerel yağmur var. Ankara çoğu saat parçalı bulutlu, yağmur hafif.

İzmir'de bugün birçok ilçede yağmur çok şiddetli olacak, sel tehlikesi var.

Antalya'da ise kısa süre yağmur bekleniyor. İstanbul ve Ankara 21, İzmir 20, Bursa 22, Antalya 24 derece.

Marmara'da sıcaklık 21-23 derece. Ara ara etkili olacak yağış yine daha çok Çanakkale, Balıkesir çevresini etkileyecek.

İç Anadolu'da yağış az hava çoğunlukla parçalı bulutlu, Eskişehir 21, Kayseri 23 derece.

Ege'de görülen sağanaklar en fazla, Aydın-Uşak tarafını etkiliyecek. Muğla 19, Manisa 20, Denizli 24 derece. Cuma ise bölgede lodos yönünden fırtına bekleniyor.

Akdeniz'de güneş görülüyor ancak ara ara bulutlanma da artıyor, az noktada yağmur geçişi olacak. Adana 29, K.Maraş 25 derece..

Karadeniz'de Bolu-Samsun boyunca ve Gümüşhane çevresinde öğleden sonra kısa süreli yağış var. Sıcaklık çoğu kentte 20-21 derece.

Doğu'da Erzurum, Tunceli, Bingöl tarafında bazı saatlerde yağmur görülecek. Güneydoğu az bulutlu, Erzurum 15, Malatya 21, Gaziantep 24 derece.

