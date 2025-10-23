Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış: 7 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Yozgat, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak, batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.