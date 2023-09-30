Marmara'da balık denetimi

Balıkların avlanabilir asgari boyunun belirlenmesi, bilimsel olarak sürdürülebilir balıkçılık için bir balığa ömründe bir sefer üreme fırsatı verilmesi gerektiğinin altını çizen Karaca, "Hem balıkçılarımız hem de tüketicilerimiz için bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Başka bir balıkçı teknesinin de evraklarını inceleyen Karaca, "Burada, gerçek kişiler için su ürünleri ruhsat teskeresi dediğimiz, profesyonel balıkçıların sahip olduğu belgelere bakıyoruz. Bu teknede çalışan herkesin belgesinin olması lazım ve bu belgelerin 5 yılda bir vize edilmesi lazım. Belgeleri var mı diye bakıyoruz. Yine her tekneye ait su ürünleri ruhsat teskeresi dediğimiz yeşil ruhsatımız var, bu da 2 yılda bir vize ediliyor. Bu ruhsatta av aracı nedir, uygun mu ve bu tekneye mi ait, onlara bakıyoruz. Ağ ölçüm belgesi dediğimiz, denize çıkmadan önce balıkçılarımızın ağlarının mutlaka göz açıklıklarını ölçüyoruz. Her balık türü için ayrı bir göz açıklığı vardır. Onların kontrolünün yapılıp yapılmadığına bakıyoruz. Bakanlığımızın 2 yıldır uyguladığı, markalama dediğimiz, oltadan tutun en büyük gır gır ağına kadar bütün av araçlarını markaladık. Kime ait, hangi tekneye ait, sınıfı ne bütün sınıflandırmasını yaparak hem av gücümüzü ortaya koymuş olduk, hem de takibi açısından bizi çok rahatlattı." dedi.