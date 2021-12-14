Marmara'da balıkçılığa müsilajın ardından denizanası tehdidi

"DENİZANALARI BALIK STOKLARINI ETKİLİYOR"

Sıcaklığın artışı, ortam koşulları ve aşırı balık avcılığının denizanalarının artmasına neden olduğunu belirten Prof. Dr. Okyar, "Denizanaları aşırı çoğaldıklarında hem balıkların besini üzerinden rekabet haline giriyor, hem de balıkların yumurta ve larvalarını tüketiyor" dedi.

Bu durumun balık stokları üzerinde ciddi bir sorun yaratıtığını söyleyen Okyar, "Onun dışında denizanaları yüzde 95'i su olan bir canlı. Balıkçıların balık tutmak istedikleri yerde denizanası varsa, ağların göz açıklıklarını kapatıyorlar ve balıkçının daha fazla yakıt harcamasına sebep oluyor" diye konuştu.