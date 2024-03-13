Marmara'da batan gemide dikkat çeken ayrıntı: 6 saat boyunca yardım istememişler
Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin batmasına ilişkin soruşturma sürüyor. HTS kayıtlarında mürettebatın 6 saat boyunca hiçbir resmi kurum ve yakınlarından geçen gemiden telefon ya da telsizle yardım istemediği, armatör Murat Altıntaş'ın gemi batmadan 4 dakika önce Türk Radyo'ya, "Ambar muşambaları parçalandı, batma tehlikesi geçiriyoruz." çağrısı yaptığı tespit edildi.
Marmara Adası'ndan hareket eden geminin 28 gün önce 6 kişilik mürettebatla batmasının ardından başlatılan soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı ve 2 savcı tarafından yürütülüyor.