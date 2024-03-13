Marmara'da batan gemide dikkat çeken ayrıntı: 6 saat boyunca yardım istememişler

SU ALAN MERMER TOZUNUN AĞIRLAŞMASININ GEMİNİN BATMASINA YOL AÇTIĞI SANILIYOR

Adli makamlarca yapılan görüşme ve tespitler sonucu, kötü hava şartlarından dolayı brandaların açılması ve ambarların su alması sonucu mermer tozunun ağırlaşması geminin ana batma nedeni olarak tahmin ediliyor. Mermer tozunun ağırlaşmasının geminin dengesini de bozduğundan mürettebatın pompalarla suyu tahliye edemediği öngörülüyor.