Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: İnsansız su altı robotu da devrede

Marmara Denizi’de İmralı Adası açıklarında batan Batuhan A isimli gemideki kayıp denizcileri arama çalışmaları sürüyor. Gemideki denizcilerden Zeynep Kılıç’ın cansız bedenine ulaşan ekipler, kayıp 5 mürettebat için çalışmalarını deniz yüzeyinde ve su altında sürdürüyor.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: İnsansız su altı robotu da devrede - 1

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan 14 Şubat akşamı hareket ettikten sonra kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat saat 06.20’de Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan geminin mürettebatından 1 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, diğer 5 kişiyi bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: İnsansız su altı robotu da devrede - 2

1000 KİŞİYLE ARAMA ÇALIŞMASI

Arama faaliyetlerine aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, AFAD, JAK, JÖH, deniz polisi, NAK, AKUT, ANDA, İHH ve belediyelere ait arama kurtarma ekiplerinin bulunduğu yaklaşık 1000 kişilik personel katılıyor.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: İnsansız su altı robotu da devrede - 3

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Akın Gemisi’nde görevli dalgıçlar, denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına dalışlar gerçekleştiriyor.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: İnsansız su altı robotu da devrede - 4

Mürettebatın gemiden savrulmuş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler, Karacabey açıklarında hem deniz üstünde hem de suyun altında tarama yapıyor.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: İnsansız su altı robotu da devrede - 5

İNSANSIZ SU ALTI ROBOTU DA DEVREDE

Bursa, Yalova ve Çanakkale’den bölgeye görevlendirilen 21 kişilik Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı deniz polisi ekibi de çalışmalara destek veriyor.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: İnsansız su altı robotu da devrede - 6

Deniz üstünden 4 bot ile gün boyu keşif yapan ekipler, İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile görüntüleme ve tarama yapıyor. ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları deniz üstüne çıkarabiliyor.

Deniz polisinin kurbağa adamlar ve gemi adamları ise ihtiyaç halinde 42 metreye kadar dalış gerçekleştirebiliyor.
Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: İnsansız su altı robotu da devrede - 7

Yapılan faaliyette Kurşunlu Limanı'ndan 4 mil uzağa kadar açılan ekipler, deniz üstünde bottaki özel kamera sistemi ve personel tarafından dürbünlerle tarama gerçekleştirdi.

Önceden belirlenen noktada robotu hazırlayan ekipler, denizin 60 metre derinliğine kadar bir personelin kumanda kontrolüyle inip görüntüleme yaptı.

Yapılan çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: İnsansız su altı robotu da devrede - 8

DENİZCİLERDEN ZEYNEP KILIÇ’IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILMIŞTI

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan 14 Şubat saat 20.30’da Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı’na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki Batuhan A. adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat’ta saat 06.20’de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: İnsansız su altı robotu da devrede - 9

Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: İnsansız su altı robotu da devrede - 10

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

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