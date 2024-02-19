Marmara’da batan gemideki denizciler aranıyor: İnsansız su altı robotu da devrede
Marmara Denizi’de İmralı Adası açıklarında batan Batuhan A isimli gemideki kayıp denizcileri arama çalışmaları sürüyor. Gemideki denizcilerden Zeynep Kılıç’ın cansız bedenine ulaşan ekipler, kayıp 5 mürettebat için çalışmalarını deniz yüzeyinde ve su altında sürdürüyor.
Balıkesir’in Marmara Adası’ndan 14 Şubat akşamı hareket ettikten sonra kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat saat 06.20’de Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında, İmralı Adası’nın güneybatısında batan geminin mürettebatından 1 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, diğer 5 kişiyi bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.