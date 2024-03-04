Marmara'da batan geminin kayıp mürettebatı için DNA testi yapılacak: Yüzü tanınmayacak halde

Batan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki kayıp 4 mürettebatı arama çalışmalarının 18'inci gününde İmralı Adası açıklarında bir ceset bulundu. Bulunan cesedin, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri sürerken üzerinde eşofman bulunan ve yüzü tanınmayacak halde olan ceset için ailelerden DNA örneği alındı.

Marmara'da batan geminin kayıp mürettebatı için DNA testi yapılacak: Yüzü tanınmayacak halde - 1

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan geminin mürettebatından 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından kayıp Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav'ı arama çalışmaları sürüyor.

Marmara’da batan gemiden son görüntüler: Cüzdan, ayakkabı ve kıyafetler bulundu

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara'da batan geminin kayıp mürettebatı için DNA testi yapılacak: Yüzü tanınmayacak halde - 2

Bursa ve Balıkesir valilikleri koordinasyonunda açıkta ve kıyıdaki aramalarda, 84 araç, uçak, helikopter, 6 gemi, 2 tekne, 14 bot, 8 insansız hava aracı ve drone, 3 römorkör kullanılıyor.

Marmara'da batan BATUHAN A adlı gemi 4'üncü kez aranacak

Marmara'da batan geminin kayıp mürettebatı için DNA testi yapılacak: Yüzü tanınmayacak halde - 3

Arama çalışmalarının 18'inci gününde İmralı Adası açıklarında arama faaliyeti gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaştı.

Marmara'da batan geminin kayıp mürettebatı için DNA testi yapılacak: Yüzü tanınmayacak halde - 4

Ekiplerce bulunduğu yerden alınan ve kargo gemisindeki kayıp mürettebattan birine ait olabileceği değerlendirilen ceset, Karacabey Kurşunlu sahiline çıkarılıp kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Marmara'da batan geminin kayıp mürettebatı için DNA testi yapılacak: Yüzü tanınmayacak halde - 5

YÜZÜ TANINMAYACAK HALDE

Üstünde eşofman bulunan ve yüzü tanınmayacak halde olan cesedin, kayıp 4 mürettebattan 1'ine ait olup olmadığının belirlenmesi için, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden DNA örneği alındı.

Marmara'da batan geminin kayıp mürettebatı için DNA testi yapılacak: Yüzü tanınmayacak halde - 6

Cesedin kimliği DNA testiyle belirlenecek.

Marmara'da batan geminin kayıp mürettebatı için DNA testi yapılacak: Yüzü tanınmayacak halde - 7
Marmara'da batan geminin kayıp mürettebatı için DNA testi yapılacak: Yüzü tanınmayacak halde - 8
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