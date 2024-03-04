Marmara'da batan geminin kayıp mürettebatı için DNA testi yapılacak: Yüzü tanınmayacak halde
Batan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki kayıp 4 mürettebatı arama çalışmalarının 18'inci gününde İmralı Adası açıklarında bir ceset bulundu. Bulunan cesedin, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri sürerken üzerinde eşofman bulunan ve yüzü tanınmayacak halde olan ceset için ailelerden DNA örneği alındı.
Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan geminin mürettebatından 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşılmasının ardından kayıp Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav'ı arama çalışmaları sürüyor.
Marmara’da batan gemiden son görüntüler: Cüzdan, ayakkabı ve kıyafetler bulundu