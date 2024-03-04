Marmara'da batan geminin kayıp mürettebatı için DNA testi yapılacak: Yüzü tanınmayacak halde

YÜZÜ TANINMAYACAK HALDE

Üstünde eşofman bulunan ve yüzü tanınmayacak halde olan cesedin, kayıp 4 mürettebattan 1'ine ait olup olmadığının belirlenmesi için, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi olan Murat Altıntaş (51) ile makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) ailelerinden DNA örneği alındı.