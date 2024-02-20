Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz"

Atav ile iyi bir arkadaşlıkları olduğunu anlatan Yaylak, "Ahmet gemide kalmamı istedi. Ancak ben geminin durumunu bildiğim için ayrıldım. Ahmet borçları olduğunu ve onları kapatmak istediğini, bu nedenle çalışmaya devam edeceğini söylemişti. Kız arkadaşına bu videoyu göndermiş. Geminin su alan yerlerini onardıklarını ve uyuyacaklarını söylemiş. İleride çarkçıbaşı olacağını ve beni yanına aldıracağını söylemişti. Kısmet olmadı." dedi.