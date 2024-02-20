Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz"
Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından 5 kişiyi bulmak için deniz yüzeyinde ve su altındaki tarama faaliyetleri devam ettirilirken gemide stajyer olarak görev yapan Ahmet Atav'ın kız arkadaşına gönderdiği video ortaya çıktı. Su alan geminin videosunu çeken genç stajyerin kız arkadaşına, "Geminin su alan yerlerini onardık. Şimdi uyuyoruz." dediği görüldü.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve bir kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki diğer 5 denizci için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.