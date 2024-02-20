Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz"

Marmara Denizi'nde 15 Şubat'ta batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından 5 kişiyi bulmak için deniz yüzeyinde ve su altındaki tarama faaliyetleri devam ettirilirken gemide stajyer olarak görev yapan Ahmet Atav'ın kız arkadaşına gönderdiği video ortaya çıktı. Su alan geminin videosunu çeken genç stajyerin kız arkadaşına, "Geminin su alan yerlerini onardık. Şimdi uyuyoruz." dediği görüldü.

Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" - 1

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve bir kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki diğer 5 denizci için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

VİDEOYA GİT: Marmara'da batan geminin enkazı görüntülendi 

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" - 2

Mürettebatın gemiden savrulmuş olma ihtimalini de değerlendiren ekipler, Karacabey açıklarında hem deniz üstünde hem de suyun altında tarama yapıyor.

Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" - 3

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, gemide makine stajyeri olarak görev yapan Ahmet Atav'ın (22) kız arkadaşına gönderdiği mesaj ortaya çıktı.

Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" - 4

Atav'ın su alan gemi içinden çektiği videoda saçlarının ıslak olduğu gözlemlendi.

Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" - 5

Stajyer Atav'ın kız arkadaşına, "Geminin su alan yerlerini onardık. Şimdi uyuyoruz." dediği ortaya çıktı.

Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" - 6

Atav'ın gemiden 2 gün önce ayrılan yağcı ve elektrikçi arkadaşı Doğuşcan Yaylak'a (33), "Bu sefere de beraber çıkalım. Sonra ayrılırsın." dediği öğrenilirken Atav'ın borçları olduğu ve çarkçıbaşı olunca Yaylak'ı yanına alacağı da istekleri arasında olduğu belirtildi.

Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" - 7

Atav ile iyi bir arkadaşlıkları olduğunu anlatan Yaylak, "Ahmet gemide kalmamı istedi. Ancak ben geminin durumunu bildiğim için ayrıldım. Ahmet borçları olduğunu ve onları kapatmak istediğini, bu nedenle çalışmaya devam edeceğini söylemişti. Kız arkadaşına bu videoyu göndermiş. Geminin su alan yerlerini onardıklarını ve uyuyacaklarını söylemiş. İleride çarkçıbaşı olacağını ve beni yanına aldıracağını söylemişti. Kısmet olmadı." dedi.

Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" - 8

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" - 9

Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" - 10
Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" - 11

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubatta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" - 12
Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" - 13
Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" - 14
Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" - 15
Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" - 16
Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" - 17
Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" - 18
Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" - 19
Marmara'da batan geminin stajyerinden sevgilisine son mesaj: "Su alan yerleri onardık, şimdi uyuyoruz" - 20
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