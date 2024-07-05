Marmara’da batan gemiye ilişkin bilirkişi raporunda çarpıcı ayrıntılar: Ölümcül iki hata sonları oldu
Batuhan A isimli kargo gemisinin Marmara’da batmasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda çarpıcı ayrıntı ve tespitlere yer verildi. Geminin tüm kontrollerinin zamanında yapıldığı belirtilirken, sefer sırasında geminin su almasının göz ardı edildiği tespitine yer verildi. Mermer tozu yüklü gemide, yükün üzerinin muşambayla kapatıldığı ancak muşambanın uygun şekilde sabitlenilmediği ifade edildi. Yapılan iki ölümcül hata, geminin batmasına neden oldu.
Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası’nın güneybatısında su alan Batuhan A adlı kargo gemisinin batmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu.