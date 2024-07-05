Marmara’da batan gemiye ilişkin bilirkişi raporunda çarpıcı ayrıntılar: Ölümcül iki hata sonları oldu

Batuhan A isimli kargo gemisinin Marmara’da batmasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. Raporda çarpıcı ayrıntı ve tespitlere yer verildi. Geminin tüm kontrollerinin zamanında yapıldığı belirtilirken, sefer sırasında geminin su almasının göz ardı edildiği tespitine yer verildi. Mermer tozu yüklü gemide, yükün üzerinin muşambayla kapatıldığı ancak muşambanın uygun şekilde sabitlenilmediği ifade edildi. Yapılan iki ölümcül hata, geminin batmasına neden oldu.

Marmara’da batan gemiye ilişkin bilirkişi raporunda çarpıcı ayrıntılar: Ölümcül iki hata sonları oldu - 1

Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası’nın güneybatısında su alan Batuhan A adlı kargo gemisinin batmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu.

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Marmara’da batan gemiye ilişkin bilirkişi raporunda çarpıcı ayrıntılar: Ölümcül iki hata sonları oldu - 2

Marmara Adası’ndan hareket eden geminin 15 Şubat’ta batmasına ilişkin soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Başsavcı Vekili, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı ve 2 savcı tarafından yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında geminin batmasına ilişkin bilirkişi olarak görevlendirilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde görevli öğretim üyesi, incelemelerini tamamlayarak 25 sayfalık rapor hazırladı.

Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan bilirkişi raporunda, geminin teknik analizlerine, denetim incelemelerine, su altı görüntülerine, liman kayıtlarına ve beyanlara yer verildi.

Marmara’da batan gemiye ilişkin bilirkişi raporunda çarpıcı ayrıntılar: Ölümcül iki hata sonları oldu - 3

“GEMİNİN SU ALDIĞINI GÖRDÜLER AMA TEDBİR ALMADILAR”

Geminin uluslararası ve ulusal mevzuat çerçevesinde tüm kontrollerinin ilgili kurumlarca zamanında ve olması gerektiği gibi yerine getirildiği bilgisine yer verilen raporda, kazanın temel nedeninin, gemi ambarlarının sızdırmazlığının sağlanmaması olduğu belirtildi.

Kaptan Hasan Mehmet Uyanık ve donatan (gemi sahibi) Murat Altıntaş’ın, sefer sırasında sızdırmazlığa ilişkin zaafın farkına vardıkları ancak tedbir almadıkları, zamanla su alan mermer tozunun ağırlaşmasının geminin önce yavaşlaması, ardından rotasından sapmasına neden olduğuna ilişkin tespitler raporda yer aldı.
Marmara’da batan gemiye ilişkin bilirkişi raporunda çarpıcı ayrıntılar: Ölümcül iki hata sonları oldu - 4

“SUYU POMPAYLA TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞTILAR”

Raporda, mürettebatın pompalarla suyu tahliye etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı, geminin motor gücünün de zayıfladığı anlatıldı.

Kaptan ve gemi sahibinin, aynı konumdan geçen başka gemilerden yardım istemedikleri, yaşanan tehlikeye rağmen telefon ya da telsizle çağrı yapmadıkları aktarılan raporda, armatör Altıntaş’ın gemi batmadan 4 dakika önce saat 06.28’de Türk Radyo’ya, ambar muşambalarının parçalandığı ve batma tehlikesi geçirdikleri bilgisini verdiği belirtildi.

Bilirkişi raporunda, olayın ardından gemide can simidi, can yeleği, bot ve filika gibi emniyet ekipmanlarının bulunduğu ancak mürettebatın bunları kullanmadığının görüldüğü, gemiden ayrılmaya yönelik girişim yapılmadığı, yine kaptan ve donatanın sorumluluklarına rağmen tahliyeye ilişkin girişimde bulunmadığı kaydedildi.
Marmara’da batan gemiye ilişkin bilirkişi raporunda çarpıcı ayrıntılar: Ölümcül iki hata sonları oldu - 5

“MUŞAMBA UYGUN ŞEKİLDE SABİTLENMEDİ”

Ambar kapaklarının sızdırmazlığının muşambayla sağlanmasının uluslararası kurallara uygun olduğu ancak kazanın meydana geldiği seferde muşambaların uygun şekilde sabitlenmediğinin anlaşıldığı ifade edilen raporda, geminin sahibi ve kaptanın gemi ambar sızdırmazlığına ilişkin donanım zaafının farkında olduğu, geminin yükü ve personelin emniyetinden sorumlu olan kaptanın, gemi batma tehlikesi geçirmesine rağmen tedbirli ve ehil hareket etmediği kaydedildi.

Raporda, geminin batması ve mürettebatın yaşamını yitirmesine neden olması nedeniyle gemi kaptanı ve donatanının asli kusurlu olduğu sonucuna varıldı.
Marmara’da batan gemiye ilişkin bilirkişi raporunda çarpıcı ayrıntılar: Ölümcül iki hata sonları oldu - 6

MÜRETTEBATTAN 5 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan 14 Şubat saat 20.30’da Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı’na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki Batuhan A adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat’ta saat 06.32’de Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında batmıştı.

Kıyıdan 4 mil açıkta 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş, kaptan Hasan Mehmet Uyanık (69), yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç (33), stajyer Ahmet Atav (22) ve mühendis Murat Çalışkan (33) kaybolmuştu.
Marmara’da batan gemiye ilişkin bilirkişi raporunda çarpıcı ayrıntılar: Ölümcül iki hata sonları oldu - 7

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta yaptığı dalışta, gemide aşçı olarak çalışan Zeynep Kılınç'ın cesedine ulaşılmıştı. SAS komandosu dalgıçların 20 Şubat'taki dalışında da gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk'un cesedi bulunmuştu. Geminin enkazındaki aramalar, 1 Mart'ta sonlandırılmıştı.

İmralı Adası açıklarında arama faaliyetini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 Mart'ta su yüzeyinde bir kişinin cansız bedenine ulaşmıştı. Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA eşleşmesi sonrasında cesedin "Batuhan A" adlı kargo gemisinin sahibi Murat Altıntaş'a ait olduğu belirlenmişti.
Marmara’da batan gemiye ilişkin bilirkişi raporunda çarpıcı ayrıntılar: Ölümcül iki hata sonları oldu - 8

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 28 Mart'ta kıyıya erkek cesedi vurmuş, kimlik tespiti için başlatılan çalışmanın ardından cesedin kaptan Hasan Mehmet Uyanık'a ait olduğu belirlenmişti.

Son olarak Kurşunlu açıklarında 24 Nisan'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince bir ceset bulunmuş, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan eşleşme sonucu cesedin "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki stajyer Ahmet Atav'a (22) ait olduğu belirlenmişti.
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