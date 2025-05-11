Marmara’da endişelendiren görüntü: 2021 yılına benzer bir kriz yaşanabilir
Bursa’nın Gemlik Körfezi müsilajla kaplanırken, ilçenin turistik mahallelerinin sahillerinde oluşan tabaka, endişeye yol açtı. Yaz sezonunun başlamasıyla, Bursa ve İstanbul’daki tatilcilerin akın ettiği Kumla, Karacaali ve Narlı mahallerinin sahillerindeki müsilaj, hem esnafı hem de vatandaşı tedirgin eti.
Yaşanan durumun sürpriz olmadığını söyleyen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, “Geçtiğimiz kış aylarından itibaren biliyoruz ki denizin derinlerinde müsilaj oluşumu başlamıştı ve canlı yaşamını tehdit etmeyle ilgili riskler barındırıyordu” dedi.