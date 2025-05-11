Marmara’da endişelendiren görüntü: 2021 yılına benzer bir kriz yaşanabilir

"OLTALAR DİPTE TAKILIYOR"

Av sezonunda müsilajın ağlarına yapışmasıyla denizden boş dönen ve ağları zarar gördüğü için sezon süresince denize açılamayan balıkçılar ise körfezde olta balıkçılığı yapıyor. Ancak müsilaj buna da izin vermiyor. Olta balıkçısı Hasan Basri, “Tekneler bile balığa çıkamıyor, o kadar berbat. Hele dün denizi tanıyamazdınız, bembeyaz, sanki kum içinde. Hiç temizlenmiyor. Balık tutamıyor insanlar, bol bol olta atıyor. Oltası bile pislik içinde çıkıyor. Dipte de olta takılıyor. Dip balıklarına çok zararı var. Bu denizde balıklar oksijen alamıyor. O kadar pis ki” dedi.



"KIŞ AYLARINDAN İTİBAREN MÜSİLAJ OLUŞUMU BAŞLAMIŞTI"



Müsilajın balık çeşitliliğine olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken ve birçok nehrin birleştiği Marmara Denizi'nin kış aylarından bu yana uyarı verdiğini söyleyen BUÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar ise yaşanan durumun sürpriz olmadığını ifade etti. Doç. Dr. Dindar, “Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte, deniz suyunun sıcaklıkları da artış göstermeye başladı. Müsilaj da maalesef deniz suyu sıcaklığının artmasıyla birlikte yüzeyde kendini göstermeye başladı. Geçtiğimiz kış aylarından itibaren biliyoruz ki denizin derinlerinde müsilaj oluşumu başlamıştı ve canlı yaşamını tehdit etmeyle ilgili riskler barındırıyordu ve şimdi de gördüğümüz manzara aslında bunun tam anlamıyla gerçekleşmeye başladığının göstergesi” diye konuştu.



