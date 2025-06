Marmara'da endişelendiren görüntü: "Bölge ciddi risk altında"

"KOKU OLUYOR"

Sahilde yürüyüş yapan Can Tekin ise, "Her sene geliyoruz buralara, yakında oturuyoruz. Her sabah yürüyüş yapıyoruz, burada koku oluyor, pislik oluyor. Herhalde, kafelerden sanırım akıyor bu pislikler. Belediyeler çalışma yapmıyor sanırım, bayram ve yaz da yaklaşıyor. Sahilde yürüyüş yaparken, bu görüntüleri görmek hoş olmuyor" ifadelerini kullandı.