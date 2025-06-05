Marmara'da endişelendiren görüntü: "Bölge ciddi risk altında"
Silivri Sahili'nde deniz alg patlaması (su yosunu) nedeniyle yeşile büründü. Çevre Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, "Silivri civarında ciddi bir kirliliğin olduğunu görüyoruz. Bölge diyor ki ben azot fosfor kirliliği bakımdan çok yüksek boyuttayım. Su çok durgun, çok sakin ve derin olmayan bir bölge. Bu da ciddi şekilde alg patlamasını tetikliyor. Bölgede tarım ve hayvancılık kaynaklı kirleticilerin önlenmesi lazım" dedi.
"BÖLGE CİDDİ BİR RİSK ALTINDA"
Bölgede ciddi risklerin olduğuna dikkat çeken Çevre Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, "Özellikle Silivri civarında ciddi bir kirliliğin olduğu, ciddi bir risklerin olduğunu görüyoruz. Bunun ana sebeplerinden biri, bölgede diyor ki ben azot fosfor kirliliğine bakımdan çok yüksek boyuttayım, birincisi bu. İkincisi su çok durgun, çok sakin ve derin olmayan bir bölge. Bu da ciddi şekilde alg patlamasını tetikliyor.