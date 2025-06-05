Marmara'da endişelendiren görüntü: "Bölge ciddi risk altında"

"MARMARA DENİZİ KENDİNİ 5 İLE 10 YIL İÇERİSİNDE YENİLEYEBİLİR"

Öztürk, "En önemli hususlardan biri, bölgede ciddi bir şekilde tarım ve hayvancılık kaynaklı kirleticiler önlenmesi lazım. Yani burada kirliliği önlemek için ne yapılacak? İyi tarım ve hayvancılık uygulaması yapılacak. Birinci öncelikli uygulamalardan biri bu. İkincisi evsel atık sular sadece o bölgede evsel atık sular 5 bin 400 metreküp gün sadece klasik arıtma dediğimiz biyolojik arıtma ile denize deşarj ediliyor. Bunun kesinlikle ileri kademe arıtılması lazım. Azot ve fosfor kirliliği de giderilerek denize deşarj edilmesi lazım. Bu üçüncü en önemli husus da bölgede derin deniz deşarjı yapılan atık suların; derin deniz deşarjı dediğimiz olay da sadece fiziksel arıtma ile atık sular ön arıtmaya tabii tutulduktan sonra denize deşarj edilmekte. Bu sebeple bu kirlilikte Marmara Denizi'ne ciddi riskler oluşturmaktadır. Bunlar önlenirse bu önlemler alınırsa Marmara Denizi kendini 5 ile 10 yıl içerisinde yenileyebilir. Aksi durumda biz bu olayları bundan sonraki aylarda daha sık ve daha şiddetli görebiliriz, yaşayabiliriz. Ama müsilaj artık çok da yüzeyde görülmeyecek. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bunu takip eden sürecinde alg patlamasından sonra artık müsilajı görebiliriz. Müsilajda artık yüzeyde değil orta tabakada. Sıcaklık artık sabit olduğu için Marmara Denizi'nde de bu sıcak hava dalgaları yüzünden tabakalaşma şiddetli olduğu için 15-25 metre derinlikte müsilaj oluşur" dedi.