Marmara’da etkili olan lodos kızıl yosunları sahile taşıdı

Marmara Bölgesi’nde etkili olan lodos, kızıl yosunların Tekirdağ sahiline vurmasına neden oldu. Sahile vuran yosunlar nedeniyle, kıyılar kızıl tonlara büründü. Denizin dibinde bulunan kızıl yosunlar, rüzgarların uzun süre etkili olmasından dolayı yüzeye çıkarak, kıyıya vurmasıyla biliniyor.

Marmara’da etkili olan lodos kızıl yosunları sahile taşıdı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi’nin kıyısındaki Tekirdağ’da lodos fırtınası etkili oldu.

Lodosun etkili olmasıyla birlikte çok sayıda balıkçı teknesi limana çekilerek rıhtıma bağlandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara’da etkili olan lodos kızıl yosunları sahile taşıdı - 2

Lodos fırtınası ile birlikte uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük konteyner gemileri ve feribotlar Tekirdağ açıklarına demirleyerek fırtınanın geçmesini bekledi.

Lodos ile birlikte Tekirdağ kıyılarına kızıl yosunlar gelirken, kıyılar kızıl tonlara büründü.
Marmara’da etkili olan lodos kızıl yosunları sahile taşıdı - 3

Süleymanpaşa Belediyesi temizlik personelince kızıl yosunları biriktiği alanda temizlik çalışması başlatıldı.

Marmara’da etkili olan lodos kızıl yosunları sahile taşıdı - 4

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 2 gündür esen lodos ile beraber, açıkta ve denizin dibinde bulunan kızıl yosunlar kıyılara vurdu. Bu durum mevsimseldir ve dönem dönem kıyılarda oluşur. Korkulacak bir şey yok. Vatandaşlarımız rahat rahat taze balık tüketebilir.” dedi.

Marmara’da etkili olan lodos kızıl yosunları sahile taşıdı - 5
Marmara’da etkili olan lodos kızıl yosunları sahile taşıdı - 6
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