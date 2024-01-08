Marmara’da etkili olan lodos kızıl yosunları sahile taşıdı
Marmara Bölgesi’nde etkili olan lodos, kızıl yosunların Tekirdağ sahiline vurmasına neden oldu. Sahile vuran yosunlar nedeniyle, kıyılar kızıl tonlara büründü. Denizin dibinde bulunan kızıl yosunlar, rüzgarların uzun süre etkili olmasından dolayı yüzeye çıkarak, kıyıya vurmasıyla biliniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Marmara Denizi’nin kıyısındaki Tekirdağ’da lodos fırtınası etkili oldu.Lodosun etkili olmasıyla birlikte çok sayıda balıkçı teknesi limana çekilerek rıhtıma bağlandı.