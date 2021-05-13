Marmara'da göl suları çekildi: İzinsiz tarıma para cezası

Gölmarmara havzasında gölün çekilmesiyle oluşan alanlara yapılan müdahalelere karşı mücadelede üç farklı yöntem uygulandığı açıklandı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada “Yöntemlerden birincisi olan bu alanları sürerek tarım yapmak suretiyle göl sularının çekildiği alanları işgal edenlere ecrimisil tahakkuk ettirilmesi. İkincisi, korunması gerekli sulak alanda yapılan işgallerde para cezası uygulamasıdır. Üçüncü olarak da 3091 sayılı yasaya göre işlem yapılarak işgallerin men edilmeleri şeklindedir” denildi.

2020 yılı içerisinde yine 1 kişi tarafından kullanılan 137 bin 306 metrekare DSİ taşınmazı ve 639 bin 403 metrekare hazine taşınmazı üzerindeki işgal sebebi ile 3091 sayılı kanun kapsamında men kararı alınırken, yine 441 bin 808 metrekarelik alanda işgali tespit edilen 21 kişi hakkında da 3091 sayılı kanuna göre men kararı alındı. Göle yönelik işgallerle ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yapılan işlemlerde ise, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna göre çıkarılan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğine göre; 2020 yılında 7 adet 589 bin 946 TL idari para cezası olmak üzere toplam 916 bin 340 TL idari para cezası uygulandı.