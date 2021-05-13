Marmara'da göl suları çekildi: İzinsiz tarıma para cezası

İHA 13.05.2021 - 16:49
Marmara Gölünde yaşanan kuraklık sonrası Manisa Valiliği, DSİ ve Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü harekete geçti.
Gölün korunmasına yönelik çalışma başlatan Manisa Valiliği, kuruyan alanları işgal eden 21 kişiye toplam 1 milyon 450 bin 504,17 TL cezai yaptırım uygularken, işgal edilen araziler de tahliye ettirildi.
4915 kara Avcılığı kanunu kapsamında da; 2020 yılında 25 adet 1884 TL, 2 adet 1256 TL olmak üzere toplam 53 bin 935 TL idari yaptırım uygulandı.
Toplam uygulanan idari yaptırım bedeli 970 bin 275 TL olarak açıklanırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğünün, korunması gerekli sulak alanın fiziki engelle çevrilerek koruma altına alınmasına yönelik hazırlıklara başladığı bildirildi.