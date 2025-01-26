Marmara'da kabus geri döndü: "Bitti derken yeniden başladı"
İstanbul'un Adalar ilçesinde deniz salyası olarak da bilinen müsilaj yeniden görülmeye başlandı. Esnaf müsilajın özellikle son bir haftadır arttığına dikkat çekerken, bir kafe işletmecisi ise "Müsilaj bitti derken yeniden başladı." diye konuştu.
Marmara Denizi'nde müsilaj yeniden görüldü.
İstanbul'a en yakın ada olarak bilinen Kınalıada'nın limanında ve teknelerin bağlı bulunduğu balıkçı barınaklarında yoğunlaşan müsilajın yaklaşık 2 haftadır gittikçe arttığı gözlemleniyor.