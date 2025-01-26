Marmara'da kabus geri döndü: "Bitti derken yeniden başladı"

İstanbul'un Adalar ilçesinde deniz salyası olarak da bilinen müsilaj yeniden görülmeye başlandı. Esnaf müsilajın özellikle son bir haftadır arttığına dikkat çekerken, bir kafe işletmecisi ise "Müsilaj bitti derken yeniden başladı." diye konuştu.

Marmara'da kabus geri döndü: "Bitti derken yeniden başladı" - 1

Marmara Denizi'nde müsilaj yeniden görüldü.

İstanbul'a en yakın ada olarak bilinen Kınalıada'nın limanında ve teknelerin bağlı bulunduğu balıkçı barınaklarında yoğunlaşan müsilajın yaklaşık 2 haftadır gittikçe arttığı gözlemleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara'da kabus geri döndü: "Bitti derken yeniden başladı" - 2

Çevre sakinleri, adalarında hızla çoğalan ve turizmi tehdit eden müsilaj için yetkililerin acil önlem almasını talep ediyor.

Marmara'da kabus geri döndü: "Bitti derken yeniden başladı" - 3

Adada esnaflık yapan Kenan Yıldırım, müsilajdaki artışı deniz kirliliğine bağladıklarını söyledi.

Marmara'da kabus geri döndü: "Bitti derken yeniden başladı" - 4

"LODOSLU HAVALARDA DAHA ÇOK GÖRÜLÜYOR"

Yıldırım, "Daha önceden vardı. Bir haftadan beri daha da çok artmaya başladı. Özellikle lodoslu havalarda üste çıktığı için deniz yüzeyinde daha çok görülüyor." dedi.

Marmara'da kabus geri döndü: "Bitti derken yeniden başladı" - 5

Müsilajın temel sebebinin insan kaynaklı kirlilik olduğunu dile getiren Yıldırım, moloz, çöp ve diğer atıkların denize atılmasının bu sorunu tetiklediğini belirtti.

Marmara'da kabus geri döndü: "Bitti derken yeniden başladı" - 6

"DENİZE DE GİREMEZSİNİZ"

Kafe işletmecisi Yaşar Aydoğan da "Adanın iskelesi de olduğu gibi müsilaj, üç sene önce vardı, bitti derken yeniden başladı. Müsilaj pislikten, kirlilikten başladı. Bu iyi bir şey değil. Çünkü balıklar ve canlılar ölüyor. Denize de giremezsiniz." diye konuştu.

Marmara'da kabus geri döndü: "Bitti derken yeniden başladı" - 7
Marmara'da kabus geri döndü: "Bitti derken yeniden başladı" - 8
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