Marmara'da kabus geri döndü: "Bitti derken yeniden başladı"

"DENİZE DE GİREMEZSİNİZ"

Kafe işletmecisi Yaşar Aydoğan da "Adanın iskelesi de olduğu gibi müsilaj, üç sene önce vardı, bitti derken yeniden başladı. Müsilaj pislikten, kirlilikten başladı. Bu iyi bir şey değil. Çünkü balıklar ve canlılar ölüyor. Denize de giremezsiniz." diye konuştu.