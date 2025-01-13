Marmara’da kabus geri döndü! Ağ atan balıkçılar denizden balık değil, felaketi çekti!
Marmara Denizi’nde yeniden görülmeye başlayan müsilaj, balıkçıların ağlarına yapışıp, zarar vermeye başladı. Tekirdağ’da balıkçılar bugün avlanmaya çıkamadı. Bölgede uzun yıllardır balıkçılık yaptığını söyleyen Aydın Şengül, “Palamut, lüfer devamlı Karadeniz'de kaldı. Marmara Denizi bitmiş durumda.” diye konuştu. Uzmanlar ise endişeli… Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden (NKÜ) Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, “Azot ve fosfor yükünü Marmara Denizi’nden çekmediğimiz sürece, müsilaj problemleriyle uğraşmak zorunda kalacağız.” dedi.
Marmara Denizi’nde 2021 yılında görülen müsilaj, yeniden kendini göstermeye başladı.
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinden avlanmak üzere tekneleriyle Marmara Denizi’ne açılan balıkçıların ağalarına müsilaj yapıştı.Müsilajın ağlara zarar verdiğini belirten balıkçılar, bu yüzden balık avlamaya çıkamadıklarını anlattı.