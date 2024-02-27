Marmara’da kayıp denizcileri arama çalışmaları 13’üncü gününde
Marmara Denizi’nde İmrali Adası açıklarında batan Batuhan A isimli gemideki kayıp 4 denizciyi arama çalışmaları 13’üncü gününde sürüyor. Nene Hatun Gemisi’nden denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemiye dalışlar gerçekleştiriliyor.
Marmara Denizi’nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan Batuhan A adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için arama çalışmalarına 13’üncü gününde devam ediliyor.