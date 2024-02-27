Marmara’da kayıp denizcileri arama çalışmaları 13’üncü gününde

Marmara Denizi’nde İmrali Adası açıklarında batan Batuhan A isimli gemideki kayıp 4 denizciyi arama çalışmaları 13’üncü gününde sürüyor. Nene Hatun Gemisi’nden denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemiye dalışlar gerçekleştiriliyor.

Marmara’da kayıp denizcileri arama çalışmaları 13’üncü gününde - 1

Marmara Denizi’nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan Batuhan A adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için arama çalışmalarına 13’üncü gününde devam ediliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara’da kayıp denizcileri arama çalışmaları 13’üncü gününde - 2

Batuhan A’nın mürettebatından 2 kişinin cesetlerinin geminin enkazında bulunmasının ardından Murat Altıntaş, Hasan Mehmet Uyanık, Murat Çalışkan ve Ahmet Atav için yürütülen çalışmalarda çeşitli kuruluşlardan 21’i dalgıç 612 personel görev alıyor.

Marmara’da kayıp denizcileri arama çalışmaları 13’üncü gününde - 3

Bursa ve Balıkesir valilikleri koordinasyonunda açıkta ve kıyıdaki aramalarda, 84 araç, uçak, helikopter, 6 gemi, 7 tekne, 15 bot, 8 insansız hava aracı ve dron, 3 römorkör ve 2 köpek kullanılıyor.

Marmara’da kayıp denizcileri arama çalışmaları 13’üncü gününde - 4

Ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait Nene Hatun Gemisi’nden denizin 51 metre derinliğinde tabana oturan gemiye dalışlar gerçekleştiriliyor.

Marmara’da kayıp denizcileri arama çalışmaları 13’üncü gününde - 5

GEMİNİN ENKAZI KIYIDAN 4 MİL AÇIKTA BULUNUYOR

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan 14 Şubat saat 20.30’da Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı’na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki Batuhan A adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat’ta saat 06.20’de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı.

Marmara’da kayıp denizcileri arama çalışmaları 13’üncü gününde - 6

Batan gemide görevli kaptan Murat Altıntaş, ikinci kaptan Hasan Mehmet Uyanık, mühendis Murat Çalışkan, yağcı Hüseyin Tutuk, aşçı Zeynep Kılınç ve stajyer Ahmet Atav kaybolmuştu.

Mürettebattan Zeynep Kılınç’ın cesedi 17 Şubat, gemi batmadan önce çektiği videoyu eşine gönderen Hüseyin Tutuk’un cesedi ise 20 Şubat’ta dalgıçlar tarafından geminin enkazından çıkarılmıştı.
DAHA FAZLA GÖSTER