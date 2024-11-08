Marmara'da müsilaj alarmı! "Yüzeye 5 metre kaldı"
Balıkesir'in Bandırma ilçesinden uzmanlar, Erdek Körfezi'nde müsilaj oluşumunun deniz yüzeyine 5 metreye kadar yaklaştığını tespit etti. Uzmanlar, acil önlem alınmaması halinde müsilajın yayılma ve ilkbaharda deniz yüzeyinde tekrar görünme riskinin yüksek olduğunu vurguladı.
Marmara Denizi'nde 2021 yılında görülen müsilaj geri döndü.
Balıkesir'de Erdek Körfezi'nde dalış gerçekleştiren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın yayıldığını gözlemledi.
Prof. Dr. Sarı, müsilajın deniz seviyesinin 5 ila 25 metre arasında büyük bulut kümeleri şeklinde yoğunlaştığını ve Güney Marmara'nın tamamına yayıldığını belirtti.