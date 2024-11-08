Marmara'da müsilaj alarmı! "Yüzeye 5 metre kaldı"

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden uzmanlar, Erdek Körfezi'nde müsilaj oluşumunun deniz yüzeyine 5 metreye kadar yaklaştığını tespit etti. Uzmanlar, acil önlem alınmaması halinde müsilajın yayılma ve ilkbaharda deniz yüzeyinde tekrar görünme riskinin yüksek olduğunu vurguladı.

Marmara'da müsilaj alarmı! "Yüzeye 5 metre kaldı" - 1

Marmara Denizi'nde 2021 yılında görülen  müsilaj geri döndü.

Balıkesir'de Erdek Körfezi'nde dalış gerçekleştiren Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, müsilajın yayıldığını gözlemledi.


Prof. Dr. Sarı, müsilajın deniz seviyesinin 5 ila 25 metre arasında büyük bulut kümeleri şeklinde yoğunlaştığını ve Güney Marmara'nın tamamına yayıldığını belirtti.

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Marmara'da müsilaj alarmı! "Yüzeye 5 metre kaldı" - 2

Su altı görüntüleriyle durumu gözler önüne seren Sarı, sorunun yaygınlaştığını ve bölgedeki ekosistemi ciddi şekilde tehdit ettiğini ifade etti.

Marmara'da müsilaj alarmı! "Yüzeye 5 metre kaldı" - 3

Erdek Körfezi'ndeki balıkçılar da müsilajdan olumsuz etkileniyor. Bazı balıkçılar, ağlarının müsilaj nedeniyle kullanılamaz hale geldiğini ve ağları çekmekte zorlandıklarını belirttiler.

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