Marmara'da müsilaj denetimi: Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 3,3 milyon lira ceza
Kentsel atık suları arıtmadan doğrudan Deliçay Deresi'ne döktüğü tespit edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 3 milyon 340 bin TL ceza kesildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor.