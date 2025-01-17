Marmara'da müsilaj denetimi: Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 3,3 milyon lira ceza

6-10 Ocak arasındaki müsilaj denetimlerinde ise Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir’de su kirliliğine neden olan Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon lira ceza kesildi.

Müsilajla mücadele kapsamında Marmara Denizi Eylem Planı’nı hazırlayan bilim insanları, denizdeki sıcaklığın yükselişinin, denizin durağanlığının azot ve fosfor artışına neden olan atık suların müsilaja neden olduğunu vurgulamıştı.