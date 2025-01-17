Marmara'da müsilaj denetimi: Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 3,3 milyon lira ceza

Kentsel atık suları arıtmadan doğrudan Deliçay Deresi'ne döktüğü tespit edilen Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (BUSKİ) Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'ne 3 milyon 340 bin TL ceza kesildi.

Marmara'da müsilaj denetimi: Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 3,3 milyon lira ceza - 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, müsilajla mücadele kapsamında uygulamaya alınan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında 7 ilde eş zamanlı denetim ve izleme çalışmalarını sürdürüyor.

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Marmara'da müsilaj denetimi: Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 3,3 milyon lira ceza - 2

Bursa İl Müdürlüğü ekipleri 8 Ocak’ta Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ Genel Müdürlüğü’nün Doğu Atıksu Arıtma Tesisi’nde denetim yaptı.

Marmara'da müsilaj denetimi: Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 3,3 milyon lira ceza - 3

Tesiste kentsel atık suların bir kısmının herhangi bir arıtma işlemi gerçekleştirilmeden doğrudan Deliçay Deresi’ne döküldüğü tespit edildi.

Marmara'da müsilaj denetimi: Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 3,3 milyon lira ceza - 4

2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında tesise 3 milyon 340 bin 688 lira ceza uygulandı.

Marmara'da müsilaj denetimi: Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 3,3 milyon lira ceza - 5

Bakanlık ekipleri 12 Ocak’ta da İstanbul Üsküdar’daki Kuleli Caddesi’nde denize kanalizasyon suyu döktüğü tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na bağlı İstanbul Su ve Kanal İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (İSKİ) 1 milyon 337 bin lira ceza uyguladı.

Marmara'da müsilaj denetimi: Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 3,3 milyon lira ceza - 6

6-10 Ocak arasındaki müsilaj denetimlerinde ise Tekirdağ, Yalova ve Balıkesir’de su kirliliğine neden olan Tekirdağ ve Balıkesir büyükşehir belediyeleri ile 4 işletmeye toplam 10,3 milyon lira ceza kesildi.

Müsilajla mücadele kapsamında Marmara Denizi Eylem Planı’nı hazırlayan bilim insanları, denizdeki sıcaklığın yükselişinin, denizin durağanlığının azot ve fosfor artışına neden olan atık suların müsilaja neden olduğunu vurgulamıştı.

Marmara'da müsilaj denetimi: Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne 3,3 milyon lira ceza - 7

26 Aralık 2024'te bir kez daha bakanlık koordinasyonunda toplanan Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu, belediyelerin eylem planında taahhüt ettikleri ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hayata geçirmediklerinin altını çizmişti.

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