Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor

TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, müsilaja karşı Marmara Denizi'ni karış karış tarıyor. Gemide çalışan 11 bilim insanı, her gün her metreden ayrı su örnekleri alıp, dipten çıkardıkları çamuru inceleyerek, su altındaki müsilajı kameralarla kaydediyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi Baş Uzman Araştırmacısı Hüseyin Tüfekçi, "Bu verilerden yola çıkarak nasıl bir çözüm önerisi olacak yakın zamanda göreceğiz. Bilim insanları olarak inşallah bu sorunun çözüleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

DHA 22.06.2021 - 11:55

Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 1

TÜBİTAK Deniz ve Denizcilik Konusunda Ulusal Uygulamalı Deniz Araştırmaları Merkezi'nin 41 metrelik TÜBİTAK Marmara Araştırma gemisi 2013 tarihinde işletmeye alındı.

Yerli mühendisler tarafından tasarlanan ve inşa edilen gemi, yüzde 60 yerlilik oranına sahip olarak yapıldı. Gemi, 24 saat aralıksız araştırma yapabilecek kapasitesi olan gemide 12 denizci ve 11 bilim insanında oluşan ekip, oşinografi, hidrografi, iklimsel dinamiklerin araştırılması, biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi ve kirleticilerin denizel ortamı etkilerinin saptanması konusunda çalışıyor. 

Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 2

AYRI AYRI DERİNLİKLERDEN SU ÖRNEKLERİ ALINIYOR

Gemide bir adet ıslak laboratuvar, kuru laboratuvar, biyoloji laboratuvarı, ısı kontrollü laboratuvar ve bilgisayar laboratuvarı bulunuyor.

Müsilajın ortaya çıkmasının ardından adeta alarma geçen TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde Marmara Denizi'nin dip suyunda bulunan oksijen düzenli olarak izleniyor. Bu nedenle gemide bulunan "Rozet Örnekleme" cihazı, ekip tarafından denize indirilerek belirli metrelerde sudan örnekler alınıyor. Alınan örneklerle cihaz gemiye çıkarıldıktan sonra alındıkları metrelere göre şişelenerek, gemide bulunan laboratuvarlarda inceleniyor. 

Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 3

"NASIL BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ OLACAK YAKIN ZAMANDA GÖRECEĞİZ"

Sudan alınan numunelerin ardında, denize bırakılan bir ağ ve kepçe yardımıyla hem müsilajdan, hem de dip çamurundan örnekler alınıyor. Alınan örnekler gemide bulunan laboratuvarlarda inceleniyor.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi Baş Uzman Araştırmacısı Hüseyin Tüfekçi, müsilaj çalışmaları konusunda bilgi vererek, "Bu gemi oşinografik bir araştırma gemisi. Denizlerimizdeki su kalitesini, kirliliğini ve bir takım ekolojik ortamların, deniz tabanındaki ortamların ölçümleri yapılması ve bilgilerin elde edilmesi için önemli veri sağlıyor bize. Bilim insanlarımız çalışıyor, mekanizmasıyla, oluşumuyla ilgili, çözümleriyle ilgili. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın entegrasyonu, koordinasyonuyla Bilim insanlarımız gayretleriyle yakın zamanda bir çözüm bulacağımızı düşünüyorum" dedi.

Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 4
Ellerinde Marmara Deniz'inden birçok örnek olduğunu belirten Tüfekçi,  "Elimizde gerek Marmara Denizi'nden, İzmit Körfezi ve diğer denizlerimizle ilgili birçok veri setlerimiz var. İlgili araştırmacılar bunları kullanabilir ilgili bakanlıkların izniyle. Bu verilerden yola çıkarak nasıl bir çözüm önerisi olacak yakın zamanda göreceğiz. Bilim insanları olarak inşallah bu sorunun çözüleceğine inanıyoruz" diye konuştu.
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 5
Çevre Yüksek Mühendisi Ersan Kuzkaya, "Bizim izlemelerde yaptığımız çalışmalar hem su kolonu boyunca, hem de dipteki çamurdan aldığımız numunelerle devam ediyor. Bununla birlikte dipteki çamurda çevresel iyi durumun belirlenmesi için izlediğimiz parametreler var. Bu izlemeler 2014 yılından itibaren günümüzde de devam ediyor" dedi.
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 6

Müsilaj konusunda iki değerlendirmeleri olduğunu söyleyen Kuzkaya, "Yüzeydeki müsilaj Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yardım ve koordinasyonuyla belediyelerin yardımıyla birlikte bir şekilde toplanıyor. Aynı zamanda eğer müsilaj tekrar geri kazanılıp değerlendirilebilecekse bununla ilgili hem geri kazanımı konusunda metan gazı hem de gübre olarak kullanılması konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 7
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 8
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 9
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 10
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 11
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 12
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 13
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 14
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 15
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 16
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 17
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 18
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 19
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 20
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 21
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 22
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 23
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 24
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 25
Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor - 26

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