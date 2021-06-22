Marmara'da müsilaj sorunu: 11 bilim insanı her gün denizi tarıyor

DHA 22.06.2021 - 11:55
TÜBİTAK Deniz ve Denizcilik Konusunda Ulusal Uygulamalı Deniz Araştırmaları Merkezi'nin 41 metrelik TÜBİTAK Marmara Araştırma gemisi 2013 tarihinde işletmeye alındı.
Yerli mühendisler tarafından tasarlanan ve inşa edilen gemi, yüzde 60 yerlilik oranına sahip olarak yapıldı. Gemi, 24 saat aralıksız araştırma yapabilecek kapasitesi olan gemide 12 denizci ve 11 bilim insanında oluşan ekip, oşinografi, hidrografi, iklimsel dinamiklerin araştırılması, biyolojik çeşitliliğin belirlenmesi ve kirleticilerin denizel ortamı etkilerinin saptanması konusunda çalışıyor.
Gemide bir adet ıslak laboratuvar, kuru laboratuvar, biyoloji laboratuvarı, ısı kontrollü laboratuvar ve bilgisayar laboratuvarı bulunuyor.
Müsilajın ortaya çıkmasının ardından adeta alarma geçen TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde Marmara Denizi'nin dip suyunda bulunan oksijen düzenli olarak izleniyor. Bu nedenle gemide bulunan "Rozet Örnekleme" cihazı, ekip tarafından denize indirilerek belirli metrelerde sudan örnekler alınıyor. Alınan örneklerle cihaz gemiye çıkarıldıktan sonra alındıkları metrelere göre şişelenerek, gemide bulunan laboratuvarlarda inceleniyor.
Sudan alınan numunelerin ardında, denize bırakılan bir ağ ve kepçe yardımıyla hem müsilajdan, hem de dip çamurundan örnekler alınıyor. Alınan örnekler gemide bulunan laboratuvarlarda inceleniyor.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi Baş Uzman Araştırmacısı Hüseyin Tüfekçi, müsilaj çalışmaları konusunda bilgi vererek, "Bu gemi oşinografik bir araştırma gemisi. Denizlerimizdeki su kalitesini, kirliliğini ve bir takım ekolojik ortamların, deniz tabanındaki ortamların ölçümleri yapılması ve bilgilerin elde edilmesi için önemli veri sağlıyor bize. Bilim insanlarımız çalışıyor, mekanizmasıyla, oluşumuyla ilgili, çözümleriyle ilgili. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın entegrasyonu, koordinasyonuyla Bilim insanlarımız gayretleriyle yakın zamanda bir çözüm bulacağımızı düşünüyorum" dedi.
Müsilaj konusunda iki değerlendirmeleri olduğunu söyleyen Kuzkaya, "Yüzeydeki müsilaj Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yardım ve koordinasyonuyla belediyelerin yardımıyla birlikte bir şekilde toplanıyor. Aynı zamanda eğer müsilaj tekrar geri kazanılıp değerlendirilebilecekse bununla ilgili hem geri kazanımı konusunda metan gazı hem de gübre olarak kullanılması konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.