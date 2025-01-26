Marmara'da müsilaj tehdidi: Su altı görüntüleri korkuttu!
Marmara Denizi; 2021 yılının ardından bir kez daha müsilaj tehlikesiyle karşı karşıya. İzmit Körfezi'nde su altı kamerası ile çekilen görüntülerde yoğun müsilaj gözlemlendi.
2021 yılında Marmara Denizi için büyük bir sorun haline gelen müsilaj, yaklaşık 3 yılın ardından 23 Ekim'de, Balıkesir'deki Erdek Körfezi'nde görülmüştü. 6 Kasım’da Marmara Adaları çevresiyle Tekirdağ kıyılarına doğru yayılmıştı. 5 Aralık’taysa İzmit Körfezi’ne ulaşmıştı.