Marmara'da müsilaj tehdidi: Su altı görüntüleri korkuttu!

Marmara Denizi; 2021 yılının ardından bir kez daha müsilaj tehlikesiyle karşı karşıya. İzmit Körfezi'nde su altı kamerası ile çekilen görüntülerde yoğun müsilaj gözlemlendi.

Marmara'da müsilaj tehdidi: Su altı görüntüleri korkuttu! - 1

2021 yılında Marmara Denizi için büyük bir sorun haline gelen müsilaj, yaklaşık 3 yılın ardından 23 Ekim'de, Balıkesir'deki Erdek Körfezi'nde görülmüştü. 6 Kasım’da Marmara Adaları çevresiyle Tekirdağ kıyılarına doğru yayılmıştı. 5 Aralık’taysa İzmit Körfezi’ne ulaşmıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara'da müsilaj tehdidi: Su altı görüntüleri korkuttu! - 2

İzmit Körfezi'nden gelen son görüntülerde müsilaj tehlikesini yeniden gözler önüne serdi. Su altı kamerası ile çekilen görüntülerde yoğun müsilaj olduğu gözlemlendi.

Marmara'da müsilaj tehdidi: Su altı görüntüleri korkuttu! - 3

Hobi amacıyla zıpkınla dalış yapan bir vatandaş, İzmit Körfezi'nde müsilajla karşılaştı. Çektiği su altı görüntülerinde, deniz salyasının yer yer yoğunlaştığı görüldü.

Marmara'da müsilaj tehdidi: Su altı görüntüleri korkuttu! - 4
Marmara'da müsilaj tehdidi: Su altı görüntüleri korkuttu! - 5
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