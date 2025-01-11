Marmara’da müsilaj denetimi: İki büyükşehir belediyesi ile dört işletmeye 10,3 milyon lira ceza
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Marmara Denizi Havzası’nda 6-10 Ocak tarihleri arasında müsilaj denetimi yaptı. Denetimlerde, Tekirdağ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri ile dört işletmeye 10,3 milyon lira para cezası kesildi.
Marmara Denizi’nde 2020 yılında çevre felaketi yaşanmasına neden olan müsilaj yeniden görülmeye başlandı.Müsilajın geri dönmesiyle birlikte Marmara Denizi Havzası’nda denetimler sıklaştı.