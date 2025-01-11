Marmara’da müsilaj denetimi: İki büyükşehir belediyesi ile dört işletmeye 10,3 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Marmara Denizi Havzası’nda 6-10 Ocak tarihleri arasında müsilaj denetimi yaptı. Denetimlerde, Tekirdağ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri ile dört işletmeye 10,3 milyon lira para cezası kesildi.

Marmara’da müsilaj denetimi: İki büyükşehir belediyesi ile dört işletmeye 10,3 milyon lira ceza - 1

Marmara Denizi’nde 2020 yılında çevre felaketi yaşanmasına neden olan müsilaj yeniden görülmeye başlandı.

Müsilajın geri dönmesiyle birlikte Marmara Denizi Havzası’nda denetimler sıklaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara’da müsilaj denetimi: İki büyükşehir belediyesi ile dört işletmeye 10,3 milyon lira ceza - 2

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri 6-10 Ocak tarihleri arasında Marmara Denizi Havzası’nda müsilaj denetimi yaptı.

Marmara’da müsilaj denetimi: İki büyükşehir belediyesi ile dört işletmeye 10,3 milyon lira ceza - 3

Denetimler sonucu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile dört işletmeye para cezası uygulandı.

Marmara’da müsilaj denetimi: İki büyükşehir belediyesi ile dört işletmeye 10,3 milyon lira ceza - 4

Bakanlık uygulanan cezaların toplam tutarının 10,3 milyon lira olduğunu bildirdi.

Marmara’da müsilaj denetimi: İki büyükşehir belediyesi ile dört işletmeye 10,3 milyon lira ceza - 5
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