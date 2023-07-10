Marmara’da plankton patlaması: (Plankton patlaması nedir, nasıl gerçekleşir?)

İstanbul'da plankton patlaması ile denizin rengi değişmeye başladı. Renk değişimini fark eden vatandaşlar, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Uzmanlar bu değişime denizde yaşayan canlıların en önemli besin kaynaklarından biri olan planktonların neden olduğunu belirtiyor. Peki, plankton patlaması nedir, nasıl gerçekleşir?

Marmara’da plankton patlaması: (Plankton patlaması nedir, nasıl gerçekleşir?) - 1

Plankton patlaması bu kez Marmara'da kendisini gösterdi. İstanbul'da plankton patlaması ile denizin rengi değişmeye başladı. Turkuaz renk tonlarına planktonların neden olduğu belirtiliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara’da plankton patlaması: (Plankton patlaması nedir, nasıl gerçekleşir?) - 2

PLANKTON NEDİR?

Planktonlar tatlı ve tuzlu sularda yaşayan, çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük canlılardır. Genellikle fitoplanktonlar ve zooplanktonlar olarak bilinen iki alt sınıfı vardır. Fitoplanktonlar güneş ışığını, karbondioksidi ve suyu kullanarak fotosentez yapar. Zooplanktonlar ise fitoplanktonlarla beslenir. Hem fitoplanktonlar hem de zooplanktonlar azot gibi bazı mineralleri büyüyüp çoğalmak için kullanır.


Marmara’da plankton patlaması: (Plankton patlaması nedir, nasıl gerçekleşir?) - 3

PLANKTON PATLAMASININ NEDENİ

Yılın belirli zamanlarında ışık ve mineral miktarlarına bağlı olarak denizlerde plankton sayısı artabilir. Fakat son günlerde planktonların normal zamanlarının dışında da denizlerde aşırı çoğaldığını görüyoruz.

Marmara’da plankton patlaması: (Plankton patlaması nedir, nasıl gerçekleşir?) - 4

Uzmanlar, mavi ve yeşil ağırlıklı plankton gruplarının yan yana gelmesinin fazla bir risk oluşturmadığını da söyledi.

Biyolojik bir canlı olan planktonlar, toksit salgıladığı için diğer canlılara zarar verebiliyor. Ayrıca beyaz renkte planton oluşursa bu da bir deniz kirliliği anlamına gelmekte.

DAHA FAZLA GÖSTER