Marmara’da plankton patlaması: (Plankton patlaması nedir, nasıl gerçekleşir?)
İstanbul'da plankton patlaması ile denizin rengi değişmeye başladı. Renk değişimini fark eden vatandaşlar, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Uzmanlar bu değişime denizde yaşayan canlıların en önemli besin kaynaklarından biri olan planktonların neden olduğunu belirtiyor. Peki, plankton patlaması nedir, nasıl gerçekleşir?
Plankton patlaması bu kez Marmara'da kendisini gösterdi. İstanbul'da plankton patlaması ile denizin rengi değişmeye başladı. Turkuaz renk tonlarına planktonların neden olduğu belirtiliyor.