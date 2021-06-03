Marmara'da salya, Bartın Irmağı'nda köpük

Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı’nda beyaz köpükler oluştu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak ırmaktaki kirliliğin nedenini öğrenmeye yönelik çalışma başlattı.

İHA 03.06.2021 - 13:25

Marmara'da salya, Bartın Irmağı'nda köpük - 1
Bartın’da kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı'nın Orduyeri Mahallesi mevkiindeki Çağlayan mevkiinde beyaz köpükler oluştu.
Marmara'da salya, Bartın Irmağı'nda köpük - 2
Sabah saatlerinde görülmeye başlayan köpükler ırmağın geniş bir kısmını kapladı.
Marmara'da salya, Bartın Irmağı'nda köpük - 3
Irmağın üzerindeki yoğun kirliliği gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Marmara'da salya, Bartın Irmağı'nda köpük - 4
Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak köpürmenin nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.
Marmara'da salya, Bartın Irmağı'nda köpük - 5
Marmara'da salya, Bartın Irmağı'nda köpük - 6
Marmara'da salya, Bartın Irmağı'nda köpük - 7

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