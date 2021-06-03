Marmara'da salya, Bartın Irmağı'nda köpük

Bartın kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı’nda beyaz köpükler oluştu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak ırmaktaki kirliliğin nedenini öğrenmeye yönelik çalışma başlattı.
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İHA 03.06.2021 - 13:25
Bartın’da kent merkezinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bartın Irmağı'nın Orduyeri Mahallesi mevkiindeki Çağlayan mevkiinde beyaz köpükler oluştu.
Sabah saatlerinde görülmeye başlayan köpükler ırmağın geniş bir kısmını kapladı.
Irmağın üzerindeki yoğun kirliliği gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, sudan numune alarak köpürmenin nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.
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