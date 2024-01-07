Marmara’da şiddetli fırtına | Kocaeli’de deniz taştı, Bursa’da rüzgar ağaçları yerinden söktü

Marmara Bölgesi’nde şiddetli sağanak ve fırtına etkili oluyor. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde fırtına nedeniyle deniz taştı. Bursa’da ise şiddetli rüzgar ağaçları yerinden söktü.

Marmara’da şiddetli fırtına | Kocaeli’de deniz taştı, Bursa’da rüzgar ağaçları yerinden söktü - 1

Marmara Bölgesi’nde şiddetli fırtına etkili oluyor.

Rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreye ulaştığı Bursa’da inşaat halindeki binaların dış cephe kaplamaları uçtu, köklerinden koparak devrilen ağaçlar, park halindeki araçlara zarar verdi.

Kocaeli’de ise şiddetli fırtına nedeniyle deniz taştı, bazı yollar ve sahilde yer alan açık otopark su altında kaldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara’da şiddetli fırtına | Kocaeli’de deniz taştı, Bursa’da rüzgar ağaçları yerinden söktü - 2

KOCAELİ’DE DENİZ TAŞTI

Kocaeli’de bu sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle deniz taştı.

Marmara’da şiddetli fırtına | Kocaeli’de deniz taştı, Bursa’da rüzgar ağaçları yerinden söktü - 3

İzmit ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi’nde yollar ile sahil bandındaki açık otopark, su altında kaldı.

Marmara’da şiddetli fırtına | Kocaeli’de deniz taştı, Bursa’da rüzgar ağaçları yerinden söktü - 4

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede temizleme çalışması başlatırken, polis sahiplerine ulaşarak otoparktaki araçların kaldırılmasını istedi.

Marmara’da şiddetli fırtına | Kocaeli’de deniz taştı, Bursa’da rüzgar ağaçları yerinden söktü - 5

BURSA’DA ŞİDDETLİ RÜZGAR AĞAÇLARI SÖKTÜ

Bursa’da ise şiddetli fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, bazı araçlar zarar gördü.

Marmara’da şiddetli fırtına | Kocaeli’de deniz taştı, Bursa’da rüzgar ağaçları yerinden söktü - 6

Şiddetli rüzgar, Nilüfer ilçesinde bir binanın cam balkonlarını kırdı.

Marmara’da şiddetli fırtına | Kocaeli’de deniz taştı, Bursa’da rüzgar ağaçları yerinden söktü - 7

Görükle’de ise Pazar yerinde şiddetli rüzgar nedeniyle hem vatandaşlar hem de esnaf zor anlar yaşadı.

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