Marmara’da şiddetli fırtına | Kocaeli’de deniz taştı, Bursa’da rüzgar ağaçları yerinden söktü
Marmara Bölgesi’nde şiddetli sağanak ve fırtına etkili oluyor. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde fırtına nedeniyle deniz taştı. Bursa’da ise şiddetli rüzgar ağaçları yerinden söktü.
Marmara Bölgesi’nde şiddetli fırtına etkili oluyor.
Rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreye ulaştığı Bursa’da inşaat halindeki binaların dış cephe kaplamaları uçtu, köklerinden koparak devrilen ağaçlar, park halindeki araçlara zarar verdi.
Kocaeli’de ise şiddetli fırtına nedeniyle deniz taştı, bazı yollar ve sahilde yer alan açık otopark su altında kaldı.