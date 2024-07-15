Marmara'da tehlike çanları çalıyor: Geçen yıla göre yüzde 92 azaldı

Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli ve Yalova'da son 64 yılın, İstanbul'da ise son 21 yılın en düşük yağışları haziran ayında meydana geldi. Marmara Bölgesi'nde, haziran yağışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 92 azaldığı tespit edildi. Uzmanlar, bu durumun barajlardaki su doluluk seviyesini olumsuz etkilediğini, barajlardaki oranının yüzde 65'in altına düştüğünü, bunun için şimdiden tedbir almak gerektiğini vurguladı.

Marmara'da tehlike çanları çalıyor: Geçen yıla göre yüzde 92 azaldı - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgede haziran ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 41,5 milimetre olarak belirlendi.

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Marmara'da tehlike çanları çalıyor: Geçen yıla göre yüzde 92 azaldı - 2

Bölgeye geçen yıl haziranda 42,6 milimetre, bu yılın aynı döneminde ise 3,4 milimetre yağış düştü.

Marmara'da tehlike çanları çalıyor: Geçen yıla göre yüzde 92 azaldı - 3

Böylece bölgedeki haziran yağışları, uzun yıllar ortalaması ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 92 azaldı.

Marmara'da tehlike çanları çalıyor: Geçen yıla göre yüzde 92 azaldı - 4

Hazirandaki yağışlarda Kırklareli hariç Marmara'nın tamamında yüzde 60'a varan azalma tespit edildi.

Bu ayda son 21 yılın en düşük yağışları kaydedilirken Çanakkale'de yağışların haziranda yüzde 98 azaldığı belirlendi.

Marmara'da tehlike çanları çalıyor: Geçen yıla göre yüzde 92 azaldı - 5

SON 21 YILIN EN DÜŞÜK YAĞIŞI

Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli ve Yalova'da son 64 yılın, İstanbul'da ise son 21 yılın en düşük yağışları haziranda meydana geldi.

Marmara'da tehlike çanları çalıyor: Geçen yıla göre yüzde 92 azaldı - 6

Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, Türkiye'de haziranda yağışların azaldığını söyledi.

Bu ayda, Türkiye'de yağışların en çok Marmara Bölgesi'nde azaldığını belirten Özdemir, "Marmara Bölgesi haziranda yüksek basıncın etkisi altında kaldı. Bu durum küresel iklim değişikliğine de bağlı olarak yağışları azalttı. Marmara'da haziranda yağışlar normaline ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 azaldı." dedi.

Marmara'da tehlike çanları çalıyor: Geçen yıla göre yüzde 92 azaldı - 7

Özdemir, temmuz ayında da yağışların az olduğuna dikkati çekerek, bu durumun barajlardaki su doluluk seviyesini olumsuz etkilediğini, barajlardaki oranının yüzde 65'in altına düştüğünü, bunun için şimdiden tedbir almak gerektiğini vurguladı.

Marmara'da tehlike çanları çalıyor: Geçen yıla göre yüzde 92 azaldı - 8

SERA GAZI SORUNU

Haziran ayında Marmara Bölgesi'ndeki bazı illerde yağışların oldukça azaldığının altını çizen Özdemir, "Özellikle Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli ve Yalova'da son 64 yılın en düşük yağışları yaşandı. İstanbul'da son 21 yılın en düşük yağış ortalaması haziranda kayıtlara geçti. Bu durum endişe verici." diye konuştu.

Marmara'da tehlike çanları çalıyor: Geçen yıla göre yüzde 92 azaldı - 9

Özdemir, sera gazlarındaki artışın sıcaklıkları yükselttiğini aktararak, bunun en büyük nedeninin ise insan faaliyetleri olduğunu kaydetti.

Marmara'da tehlike çanları çalıyor: Geçen yıla göre yüzde 92 azaldı - 10

Hava sıcaklıklarının anormal derece artış göstermesi ve devamlı yükseliş eğiliminde olmasının yağış dengesini de önemli ölçüde bozduğuna işaret eden Özdemir, "Bir anlamda yağış azlığı, buna bağlı olarak kuraklığın ön planda olduğu görülüyor. Yani yağış azlığının yanı sıra sonraki yıllarda telafisi olmayan yağış değişkenliğinde yıldan yıla azalım hakim oldu. Yazın yağışların azalması kuraklığın en büyük göstergesi." ifadelerini kullandı.

Marmara'da tehlike çanları çalıyor: Geçen yıla göre yüzde 92 azaldı - 11

Özdemir, dünya su döngüsünün değiştiğini, yüksek sıcaklıkların buharlaşmayı artırdığını dile getirerek, sıcaklığın aşırı yükseldiğinde havanın daha çok su tutabildiğini, artan buharlaşmanın yer küredeki kuraklık ve yoğun fırtınaların çoğalmasının en önemli nedenlerinden olacağını sözlerine ekledi.

Marmara'da tehlike çanları çalıyor: Geçen yıla göre yüzde 92 azaldı - 12
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