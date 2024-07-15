Marmara'da tehlike çanları çalıyor: Geçen yıla göre yüzde 92 azaldı
Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kocaeli ve Yalova'da son 64 yılın, İstanbul'da ise son 21 yılın en düşük yağışları haziran ayında meydana geldi. Marmara Bölgesi'nde, haziran yağışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 92 azaldığı tespit edildi. Uzmanlar, bu durumun barajlardaki su doluluk seviyesini olumsuz etkilediğini, barajlardaki oranının yüzde 65'in altına düştüğünü, bunun için şimdiden tedbir almak gerektiğini vurguladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, bölgede haziran ayı yağış miktarının uzun yıllar ortalaması 41,5 milimetre olarak belirlendi.