Marmara'da tsunami hazırlığı: Devreye alındı, 7 dakikada haber verecek
Beklenen İstanbul depreminin yıkıcı etkisi kadar Marmara Denizi kıyılarında oluşturacağı tsunami ihtimali de endişe yaratırken yeni "Çok Disiplinli Tsunami Erken Uyarı" sistemi devreye alındı. Uluslararası standartlarda bir depremin olması durumunda 7 dakika içerisinde bir tsunami olup olmayacağı paylaşılacak.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 19 adet yeni "Çok Disiplinli Tsunami Erken Uyarı" istasyonunu devreye aldı.
Yapımı devam eden İmralı istasyonunun devreye alınmasıyla birlikte daha önce yapılan 28 istasyonla birlikte toplam erken uyarı sistemi sayısı 48'e ulaşılmış olacak.
Türkiye genelinde faaliyet gösteren istasyonlar sayesinde depremin ardından 7 dakika içerisinde tsunami olup olmayacağı yönünde vatandaşların uyarılabileceğini belirten Kandilli Rasathanesi Müdürü Haluk Özener, istasyon sayısını arttırarak süreyi 4 dakika seviyesine indirmeyi planladıklarını söyledi.