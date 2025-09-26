Marmara'da yine ortaya çıktı: 10 metre derinlikte oluştu
İklim değişikliğinin etkisi ile deniz suyu sıcaklığındaki durgunluk ve azot-fosfor bolluğu nedeniyle denizlerde oluşan müsilaj, Marmara Sivriada'da ortaya çıktı. Mercan ekimine ve kontrole giden 4 dalgıç, 5 metrelere indikleri anda yoğun bir müsilaj ile karşılaştı.
Deniz Yaşamını Koruma Derneği dalgıçları Salı günü gerçekleştirdikleri Sivriada dalışında müsilaj kabusu ile karşılaştı. Müsilajın geçtiğimiz haftalarda Güney Marmara'da uzmanlar tarafından görüldüğü biliniyordu.