Marmara'da yine ortaya çıktı: 10 metre derinlikte oluştu



Bu görüntü ile mücadele etmek her ne kadar zor olsa da sanayi atıklarının denize boşaltılmasının önüne geçilmesi, evsel atıkların arıtılması, deniz kirliliğine sebep olacak atıkların temizlenip arıtılması için mücadele ederek bu sorunun hafifletebileceğini belirtti.





