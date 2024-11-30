Marmara’da Azor etkisi: Son 23 yılın en kötüsü geride kaldı! Bu kış kar yağacak mı?

“BU KIŞ YAĞIŞLI VE SOĞUK GEÇECEK”

Özdemir, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranının yüzde 28’lerde, ancak Türkiye genelinde bu durumun yüzde 40 ila 50 arasında olduğunu kaydetti.

Kasım ayında olduklarına dikkati çeken Özdemir, “Mevsim olarak sonbaharın son günlerini yaşıyoruz. Eylül ve ekimde beklediğimiz yağışları alamadık, son derece kurak geçti. Kasımın sonu itibarıyla yağışlar biraz daha kendini göstermeye başladı. Yağışlar aralıkta artmaya devam edecektir. Bu kışın yağışlı ve soğuk geçeceğini bekliyoruz.” ifadesini kullandı.