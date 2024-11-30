Marmara’da Azor etkisi: Son 23 yılın en kötüsü geride kaldı! Bu kış kar yağacak mı?
Ekim ayında Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul ve Yalova’da son 23 yılın en düşük ekim ayı yağışı kaydedildi. Geçen yıl istenen yağışların alınamadığına dikkat çeken uzmanlar, bu durumun Türkiye’nin Azor Yüksek Basıncı’nın etkisi altında kalmasına bağladı. Aralık ayında yağışların artış göstermesini bekleyen uzmanlar, önümüzdeki kış aylarının yağışlı ve soğuk geçmesinin beklendiğini bildirdi.
Marmara Bölgesi’nde ekim yağışları, 1991-2020 yılları arasını kapsayan döneme ait uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 81, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 60 azaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden edinilen bilgilere göre, bölgede ekim ayında düşen yağışın uzun yıllar ortalaması 72 milimetre ölçüldü.