Marmara’da batan gemi için çalışmalar 8’inci gününde | Gemide can veren Hüseyin Tutuk, kızı için denizcilik sektörüne geçmiş
Marmara Denizi’nde İmralı Adası açıklarında batan Batuhan A. isimli gemideki kayıp 4 denizciyi arama çalışmaları sürüyor. Karacabey ilçesi açıkları ve kıyısındaki çalışmalara 660 personel katılıyor. Gemide cansız bedenlerine ulaşılan 2 denizciden Hüseyin Tutuk, dün son yolculuğuna uğurlandı. Tutuk’un kızı için denizcilik sektörüne geçiş yaptığı, ilk seferinde olayın yaşandığı öğrenildi.
Marmara Denizi’nde, Bursa’nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan Batuhan A adlı kargo gemisindeki kayıp 4 denizci için arama kurtarma çalışmaları 8’inci gününde devam ediyor.