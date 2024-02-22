Marmara’da batan gemi için çalışmalar 8’inci gününde | Gemide can veren Hüseyin Tutuk, kızı için denizcilik sektörüne geçmiş

KIZI ESMANUR İÇİN DENİZCİLİK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞ

Batan gemide yaşamını yitiren yağcı Hüseyin Tutuk, dün memleketi Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı.

Rüzgar gülü imal eden ABD’li firmada çalışan Tutuk’un, kızı Esmanur’a iyi bir gelecek ve yaşam sunmak için denizciliği tercih ettiği, Batuhan A gemisinin ise denizcilik sektöründeki ilk görev yeri olduğu ve 4 gün önce çalışmaya başladığı ortaya çıktı.