Marmara'da felaketi tetikleyen yükseliş: En sorunlu üç bölge açıklandı
Marmara’da 2021 yılında çevre felaketine neden olan müsilaj tehdidi, denizanası popülasyonuna bağlı olarak risk oluşturmaya devam ediyor. Yapılan son çalışmaya göre, Marmara’daki denizanası varlığı son 10 yılda yüzde 100 arttı. Popülasyon yoğunluğunda sıcak nokta İzmit Körfezi’nin güneydoğusu, ayrıca Gemlik ve Bandırma körfezleri de sorunlu bölgeler olarak belirlendi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, “Ortamda ne kadar çok denizanası artışı olursa, sonrasında müsilaj görme riskimiz o kadar artacak.” değerlendirmesini yaptı.
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Denizi’nde tür çeşitliliğinin azlığı, balık stoklarının azalması ve kirlilik gibi nedenlerle boşalan deniz ortamını fırsatçı tür denizanalarının doldurduğunu söyledi.
Uzmanlar bu durumun, 2021 yılında yaşanan müsilaj felaketini tetiklediğini bildirdi.