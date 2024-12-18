Marmara’da kabus geri döndü | İki noktada tespit edildi, tabakalardan biri 10 metre kalınlığında: “Çok hızlı bir şekilde çöküşe gidiyor!”

Marmara’da müsilaj kabusu geri döndü… 2021 yılında yoğun olarak gözlemlenen müsilaj, Marmaraereğlisi ve Gebze açıklarında yeniden tespit edildi. Uzmanlar durumdan tedirgin. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, “Üzerimize düşen görevi yapmazsak Marmara Denizi, ne yazık ki çok hızlı bir şekilde bir çöküşe doğru gidiyor.” dedi.

Marmara’da kabus geri döndü | İki noktada tespit edildi, tabakalardan biri 10 metre kalınlığında: “Çok hızlı bir şekilde çöküşe gidiyor!” - 1

Marmara Denizi’nde 2021 yılında görülen müsilaj, iki noktada yapılan çalışmalarda yeniden görüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara’da kabus geri döndü | İki noktada tespit edildi, tabakalardan biri 10 metre kalınlığında: “Çok hızlı bir şekilde çöküşe gidiyor!” - 2

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan araştırma grubu, Marmara Denizi’nin dip yüzeyindeki canlıların durumunu belirlemek ve dipteki çölleşmeyi gözlemleyerek örnekler almak amacıyla araştırma başlattı.

Fakülteye ait araştırma gemisiyle inceleme seferine çıkan araştırma grubu, deniz yüzeyine kamera indirip gözlem yaptı.
Marmara’da kabus geri döndü | İki noktada tespit edildi, tabakalardan biri 10 metre kalınlığında: “Çok hızlı bir şekilde çöküşe gidiyor!” - 3

10 METRE KALINLIĞINDA MÜSİLAJ TABAKASI TESPİT EDİLDİ

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında yapılan çalışmada, su altı kamerasıyla 22 metre derinlikte dip yüzeyinde benzeri bir görüntüyle karşılaşan öğretim üyeleri, yaklaşık 300 metre derinlikte karşılaşmayı bekledikleri görüntüyle karşılaşınca şaşırdı.

Kamerayı daha da derine indirmeyi deneyerek çeşitli örnekler toplayan grup üyeleri, 22 metre derinlikte karşılaştıkları tabakanın yaklaşık 10 metre kalınlığında bir müsilaj tabakası olduğunu belirledi.
Marmara’da kabus geri döndü | İki noktada tespit edildi, tabakalardan biri 10 metre kalınlığında: “Çok hızlı bir şekilde çöküşe gidiyor!” - 4

GEBZE AÇIKLARINDA DA VAR

Geçen hafta bilim insanlarından oluşan başka bir grubun İzmit Körfezi’nde, Gebze ilçesi Eskihisar bölgesinde yaptığı çalışmalarda da denizin 10-15 metre derinliklerinde kümelenmiş halde müsilajlar tespit edildi.

Dalgıç kamerasına da yansıyan görüntülerde müsilaj tehlikesinin devam ettiği görüldü.
Marmara’da kabus geri döndü | İki noktada tespit edildi, tabakalardan biri 10 metre kalınlığında: “Çok hızlı bir şekilde çöküşe gidiyor!” - 5

UZMANLAR ENDİŞELİ

Marmaraereğlisi açıklarında çalışma yapan araştırma grubunun başkanı ve İÜ Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Deniz altında görüntü aldıkları sırada, birden dibe geldiklerini düşündüklerini anlatan Okyar, “Dip gibi bir yapı belirdi. Sonrasında ROV'u tamamen yine dibe değsin diyerek bıraktığımızda inmeye devam ettiğini gördük. Bu görüntüde bir müsilaj tabakasının içinden geçtiğinizi fark ettik.” şeklinde konuştu.
Marmara’da kabus geri döndü | İki noktada tespit edildi, tabakalardan biri 10 metre kalınlığında: “Çok hızlı bir şekilde çöküşe gidiyor!” - 6

“MARMARA ÇÖKÜŞE GİDİYOR”

Marmara Denizi’nde 2021 yılında yaşananların benzeri bir müsilaj yayılması olduğunu belirten Prof. Dr. İşinibilir Okyar, “Üzerimize düşen görevi yapmazsak Marmara Denizi, ne yazık ki çok hızlı bir şekilde bir çöküşe doğru gidiyor. Marmara Denizi'nin çöküşe gitmesi, böyle muazzam bir ekosisteminin yıkılması, çevresel pek çok ekosisteme de zarar verecektir.” ifadelerini kullandı.

Marmara’da kabus geri döndü | İki noktada tespit edildi, tabakalardan biri 10 metre kalınlığında: “Çok hızlı bir şekilde çöküşe gidiyor!” - 7

Okyar şöyle devam etti:

“Etrafında zaten çok yoğun bir nüfusun olduğu şehirler yaşıyor. Doğal olarak insan nüfusunu da etkileyecek bir sorun olabilir. Müsilajla birlikte balık stoklarında bir zarar olacak. Azalmaya bağlı olarak veya müsilajın içermiş olduğu patolojik bakterilerden dolayı insan sağlığını tehdit eder durumlarını da tekrar olması söz konusu.

En kısa zamanda bu sorunun çözülmesi gereği yönünde tekrar ilgili kurumlarla toplantıların yapılarak acil önlem kararlarının alınması gerektiğini düşünüyorum ki zaten bununla ilgili 2021 yılında alınması gereken yapılması gereken kararlar alındı.

Müsilaj bilim kurulu bir rapor yazdı bunla ilgili ilgili ve önerileri de sundu. Bu önerilerin ve tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini düşünüyorum.”

“TEDBİR ALINMALI”

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül ise halen müsilajın var olduğunu belirterek, “bütün Marmara Denizi’ni kapsayacak şekilde tedbirlerin alınması, sürdürülmesi gerekir.” dedi.
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