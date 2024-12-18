Marmara’da kabus geri döndü | İki noktada tespit edildi, tabakalardan biri 10 metre kalınlığında: “Çok hızlı bir şekilde çöküşe gidiyor!”
Marmara’da müsilaj kabusu geri döndü… 2021 yılında yoğun olarak gözlemlenen müsilaj, Marmaraereğlisi ve Gebze açıklarında yeniden tespit edildi. Uzmanlar durumdan tedirgin. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, “Üzerimize düşen görevi yapmazsak Marmara Denizi, ne yazık ki çok hızlı bir şekilde bir çöküşe doğru gidiyor.” dedi.
Marmara Denizi’nde 2021 yılında görülen müsilaj, iki noktada yapılan çalışmalarda yeniden görüldü.