Marmara’daki faylarda 10 ay süren inceleme: İlk veriler analiz edilmeye başlandı

Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi’nin tabanında 10 ay süren incelemesini tamamladı. Deniz tabanında veri toplayan sismometreler su yüzeyine çıkarıldı. Sismometrelerin topladığı verilerin, olası depremlerin yerleri ve büyüklükleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesi bekleniyor. Rasathane, Marmara içindeki fay hattının İzmit Körfezi segmentindeki hareketlerinin analizine başladı.

Marmara’daki faylarda 10 ay süren inceleme: İlk veriler analiz edilmeye başlandı - 1

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün Marmara Denizi tabanında 10 ay boyunca veri kaydeden deniz dibi sismometrelerin verileri incelenerek, Marmara Bölgesi’ndeki olası depremlerin yerleri ve büyüklüklerine ilişkin bilgi elde edilmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara’daki faylarda 10 ay süren inceleme: İlk veriler analiz edilmeye başlandı - 2

Rasathaneden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Japon bilim insanları ile yaptığı işbirliği kapsamında Marmara Denizi’nin tabanına yerleştirilen 8 deniz dibi sismometresi (OBS) ile 10 ay boyunca sismik veri topladı.

Marmara’daki faylarda 10 ay süren inceleme: İlk veriler analiz edilmeye başlandı - 3

MARMARA’NIN DİBİNDE VERİ TOPLADI

Bu doğrultuda Marmara Denizi’nin 145 metre ila bin 269 metre arasında değişen derinliklerinden veri toplayan sismometreler, TÜBİTAK Marmara Gemisi aracılığıyla toplanarak bir araya getirildi.

Marmara’daki faylarda 10 ay süren inceleme: İlk veriler analiz edilmeye başlandı - 4

İLK İNCELEME İZMİT KÖRFEZİ İÇİN

Rasathane, deniz altı sismometrelerinden elde ettiği verilerle Marmara Denizi içindeki fay hattının özellikle İzmit Körfezi segmentindeki hareketlerinin analizine başladı.

Analiz sonucunda bölgedeki olası depremlerin yerleri ve büyüklükleri hakkında detaylı bilgi elde edilmesi amaçlanıyor.
Marmara’daki faylarda 10 ay süren inceleme: İlk veriler analiz edilmeye başlandı - 5

“ARAŞTIRMALARIMIZI TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜYORUZ” 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Türkiye nüfusunun büyük bir kısmını ilgilendiren Marmara Bölgesi’nden deniz altı sismometreleriyle veri alabilmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Marmara’daki faylarda 10 ay süren inceleme: İlk veriler analiz edilmeye başlandı - 6

Özel, “Dünyada çeşitli örnekleri olan ancak ülkemizde yaygın olmayan deniz çalışmalarını Marmara Denizi tabanında gerçekleştiriyoruz. Enstitü olarak, sismik aktivite potansiyelinin yüksek olduğu Marmara Bölgesi’nin deprem riskini daha iyi anlamak için araştırmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. ​​​​​​​

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