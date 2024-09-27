Marmara’daki faylarda 10 ay süren inceleme: İlk veriler analiz edilmeye başlandı
Kandilli Rasathanesi, Marmara Denizi’nin tabanında 10 ay süren incelemesini tamamladı. Deniz tabanında veri toplayan sismometreler su yüzeyine çıkarıldı. Sismometrelerin topladığı verilerin, olası depremlerin yerleri ve büyüklükleri hakkında ayrıntılı bilgi vermesi bekleniyor. Rasathane, Marmara içindeki fay hattının İzmit Körfezi segmentindeki hareketlerinin analizine başladı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün Marmara Denizi tabanında 10 ay boyunca veri kaydeden deniz dibi sismometrelerin verileri incelenerek, Marmara Bölgesi’ndeki olası depremlerin yerleri ve büyüklüklerine ilişkin bilgi elde edilmesi hedefleniyor.