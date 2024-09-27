Marmara’daki faylarda 10 ay süren inceleme: İlk veriler analiz edilmeye başlandı

Özel, “Dünyada çeşitli örnekleri olan ancak ülkemizde yaygın olmayan deniz çalışmalarını Marmara Denizi tabanında gerçekleştiriyoruz. Enstitü olarak, sismik aktivite potansiyelinin yüksek olduğu Marmara Bölgesi’nin deprem riskini daha iyi anlamak için araştırmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. ​​​​​​​