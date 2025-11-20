Marmara'daki tankerdeki zehirlenme vakalarının sebebi belli oldu
20.11.2025 09:30
Marmara'da bir tankerde üç gemici zehirlendi. Zehirlenme olayı, kimyasal kullanılarak yapılan temizlik sırasında yaşandı. Denizcilerden biri öldü, ikisinin durumu kritik. Geminin 2'nci kaptanı gözaltında.
Marmara Denizi'nde Panama Bayraklı bir tankerde meydana gelen sızıntıda bir kişi yaşamını yitirdi.
Olay dün akşam saat 17.30 sıralarında Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın 2 mil güneyinde bulunan Swanlake isimli tankerde yaşandı.
Zehirlenme ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
BİR GEMİCİ ÖLDÜ, İKİSİNİN DURUMU KRİTİK
Tankerin soğuk tank kısmında oluşan sızıntıdan kaynaklandığı değerlendirilen olayda, mürettebattan Urashev Zaur'un (32) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Zehirlenen iki kişi ise gözetim altına alındı.
Gemi mürettebatının, Rusya vatandaşı toplam 13 kişiden oluştuğu belirlendi.
Gemi, Kartal Demir Sahası'na çekildi.
ZEHİRLENME VAKALARI NASIL YAŞANDI?
İstanbul Valiliği, zehirlenmeye neyin sebep olduğuna ilişkin açıklama yaptı.
Buna göre ilk zehirlenme vakası, geminin slop tank kısmındaki kimyasal kullanılan temizlik sırasında yaşandı.
Temizlik için buraya giren bir personel fenalaşıp yaşamını yitirdi.
Onu kurtarmak için tanka giren arkadaşları da kimyasaldan etkilendi. Hastanede tedaviye alınan iki mürettebatın hayati tehlikeleri olduğu öğrenildi.
Tank içerisinde yapılan incelemede, yüksek miktarda amonyak, hidrojen sülfür ve VOC (organik uçucu gaz) tespit edildi.