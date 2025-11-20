Marmara'daki tankerdeki zehirlenme vakalarının sebebi belli oldu

İstanbul Valiliği, zehirlenmeye neyin sebep olduğuna ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre ilk zehirlenme vakası, geminin slop tank kısmındaki kimyasal kullanılan temizlik sırasında yaşandı.

Temizlik için buraya giren bir personel fenalaşıp yaşamını yitirdi.

Onu kurtarmak için tanka giren arkadaşları da kimyasaldan etkilendi. Hastanede tedaviye alınan iki mürettebatın hayati tehlikeleri olduğu öğrenildi.

Tank içerisinde yapılan incelemede, yüksek miktarda amonyak, hidrojen sülfür ve VOC (organik uçucu gaz) tespit edildi.