Marmara’da sel kaygısı bakanlığı harekete geçirdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulacak olan bu taslak raporun 'nihai' hale ulaşması amacıyla, “Kapsam Belirleme Toplantısı” yapılacak. Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre görüşe açılan taslak raporda İstanbul ve Marmara’ya ilişkin kaygılar şöyle sıralanıyor: