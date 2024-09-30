Marmara Denizi’nde korku dolu anlar: Makine arızası yapan feribot Avşa’ya yanaştı
Balkanlar’dan gelen yağışlı ve fırtınalı hava dün gece saatlerinde Marmara Denizi’nde etkili oldu. Fırtına sırasında olumsuz hava koşullarıyla mücadele eden bir feribotta makine arızası meydana geldi. Marmara Adası’na gitmeye çalışan feribot, yolcularıyla birlikte Avşa Adası’na yanaştı. Yolcuların bugün başka bir feribotla Marmara Adası’na götürülmesi bekleniyor.
Marmara Denizi’nde dün gece saatlerinde panik dolu anlar yaşandı.Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.’ye ait feribot, Marmara Adası’na yolcu taşımak üzere saat 21.30’da Erdek ilçesinden hareket etti.