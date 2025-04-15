Marmara'nın kabusu İstanbul Boğazı'na geri döndü: "Deniz bağırıyor!"

MÜSİLAJ DENİZ YÜZEYİNE ULAŞTI

Öztürk, müsilajın sadece deniz dibinde değil yüzeyde de gözlemlendiğine dikkat çekerek, "Bundan sonraki süreçte önce denizin dibinde oluşuyordu; şimdi artık denizin yüzeyinde bu kirliliği sık görebiliriz." dedi.

Sıcaklıkların etkisine de değinen Öztürk, "Bütün bunların etkili olduğu parametre sıcaklıktır. Hava sıcaklığı normalin üzerinde seyrederse, deniz suyu sıcaklığı da normalin üzerinde seyrederse müsilaj oluşmaya devam eder." dedi.