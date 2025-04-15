Marmara'nın kabusu İstanbul Boğazı'na geri döndü: "Deniz bağırıyor!"
Marmara'nın kabusu müsilaj, İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. Beykoz sahilinde müsilaj tabakası görüldü. Uzmanlar sıcakların artmasıyla müsilajın daha da artabileceğine dikkat çekti. Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk, "Deniz beni temizleyin diye bağırıyor." dedi.
Marmara Denizi'nde 2021 yılında çevre felaketine dönüşen müsilaj, İstanbul Boğazı'na geri döndü.
Beykoz kıyılarında müsilaj görüldü.
O dönemde özellikle mayıs ve haziran aylarında, deniz yüzeyini kaplayan müsilaj tabakaları gözlemlendi.