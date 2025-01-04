Marmara'nın kabusu müsilaj: 7 belediyeye acil yazısı gönderildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne kıyısı olan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ Büyükşehir belediyeleri ile Yalova ve Çanakkale belediyelerine müsilaja uyarı yazısı gönderdi. Müsilajın en önemli nedenlerinden birinin azot ve fosfor kirliliği olduğu belirtilirken atık su altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesi istendi.
Marmara Denizi'ni etki altına alan müsilaja ilişkin belediyelere uyarı yazısı gönderildi.