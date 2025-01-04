Marmara'nın kabusu müsilaj: 7 belediyeye acil yazısı gönderildi

7 Temmuz 2021 itibarıyla deniz temizliği tamamlandı. Müsilajın tekrar etmemesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerin katılımıyla 22 maddelik "Marmara Denizi Eylem Planı" hazırlandı.

Süreci takip etmek ve çözüm önerileri sunmak için de Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu oluşturuldu. Hazırlanan eylem planı, Marmara'ya kıyısı olan 7 ilin üst düzey yöneticileri ile imza altına alındı.