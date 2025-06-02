Marmara'nın kaderi Karadeniz'e bağlı

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Deniz suyu sıcaklıklarının artması, kirlilik ve kuraklık gibi etkenler müsilaj oluşumundaki riskin artmasına neden olurken uzmanlar, güney sahilleri başta olmak üzere her geçen gün daha fazla noktada görülmeye başlanan müsilaj için haziran ayının kritik olduğu ve müsilajın bu aydan itibaren yoğunlaşacağı uyarısında bulunmuştu.

Soruları yanıtlayan Salihoğlu, Marmara Denizi'nde müsilajı altı hafta önce gözlemlediklerini ve o dönem Karadeniz'den boğaz yoluyla giren suyun şiddetine bağlı olarak bunun yüzeyde görülebileceği yönünde öngörülerde bulunduklarını aktardı.

Salihoğlu, "Maalesef bugün, daha önce öngördüğümüz durumları art arda yaşıyoruz. Hava olaylarını kestirmek çok kolay olmasa da müsilajı ve oksijen azlığını oluşturacak faktörler geçerliliğini koruyor." dedi.

"Müsilajın 2021'de o seviyeye ulaşmasının ana sebeplerinden biri yine üst sudaki değişimdeki azlıktı ve eğer Karadeniz suyundaki girdiler bu mevsimde artmazsa o yoğunlukta müsilajı yine görebiliriz." diyen Salihoğlu, "Son günlerde Karadeniz'den giren suda bir artış var, bu bir rahatlama sağlayacaktır ancak uzun vadede baktığımızda, tahminimiz Karadeniz suyunda çok ciddi bir artış olmayacağı yönünde." şeklinde konuştu.