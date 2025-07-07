Marmaray çalışıyor mu, sorun mu var? 7 Temmuz 2025 Marmaray seferleri neden durdu?
Haftanın ilk gününde Marmaray kullanmaya hazırlanan vatandaşlar, seferlerdeki gecikmenin kaynağını merak ediyor. Sabah saatlerinde duraklarda yoğunluk oluşurken bazı seferler gerçekleştirilemiyor. Marmaray’dan beklenen açıklama geldi. Özellikle Yenikapı, Zeytinburnu ve Sirkeci gibi istasyonlarda yoğunluk olduğu biliniyor. Peki Marmaray çalışıyor mu, neden durdu? Marmaray’da sorun mu var? İşte, yapılan açıklamanın detayları…
Marmaray’da bazı seferler gecikmeli olarak devam ederken duraklar arasındaki seyahat süresi uzun sürüyor. Bazı kullanıcılar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda duraklarda yoğunluk olduğunu aktarırken bazı seferler ise sorunsuz devam ediyor. Sabah saatlerinde işe yetişmek isteyenler ise Marmaray’da yaşanan sorun sebebiyle alternatif toplu taşıma araçlarına yöneldi. Peki Marmaray’da sorun mu var, ne oldu? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…