Marmaray çalışıyor mu, sorun mu var? 7 Temmuz 2025 Marmaray seferleri neden durdu?

Marmaray’da bazı seferler gecikmeli olarak devam ederken duraklar arasındaki seyahat süresi uzun sürüyor. Bazı kullanıcılar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda duraklarda yoğunluk olduğunu aktarırken bazı seferler ise sorunsuz devam ediyor. Sabah saatlerinde işe yetişmek isteyenler ise Marmaray’da yaşanan sorun sebebiyle alternatif toplu taşıma araçlarına yöneldi. Peki Marmaray’da sorun mu var, ne oldu? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…